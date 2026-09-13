Потяги стали по всій Україні: де після атак РФ затримки по 18 годин (розклад)

Пасажирам доводиться коригувати плани

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Росія системно атакує залізничну інфраструктуру України, через що відбуваються тривалі затримки поїздів. Велику кількість часу забирають евакуація під час обстрілів та об’їзди.

13 вересня на Волині, за два кілометри від кордону з Польщею, ворог завдав удару по локомотиву пасажирського поїзда. Завдяки оперативній роботі моніторингової групи заздалегідь було попереджено поїзну бригаду і ніхто не постраждав.

У пресслужбі "Укзалізниці" повідомляють про наслідки одних із останніх атак Росії:

Після попадання по локомотиву до Ягодину вже були відправлені потяги і до Варшави, і у зворотному напрямку, але затримки суттєві;

Дніпровський напрямок продовжує курсувати об’їзним маршрутом, а тому затримки зберігаються для всіх запорізьких, криворізьких та дніпровських рейсів;

Сумщина — один із "чемпіонів" за кількістю загроз, тому рух з Конотопу максимально обережний.

За інформацією ДСНС, сьогодні Росія також атакувала об’єкт залізничної інфраструктури у Вінницькій області. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. На щастя, загиблих та постраждалих немає.

Рятувальники ліквідують наслідки обстрілу. Фото: ДСНС

"Враховуйте сигнали безпеки від залізничників і будьте готові до можливих евакуацій", — зазначили у пресслужбі.

Затримки поїздів 13 вересня

Через атаки потяги затримуються на деяких напрямках від однієї години до більш ніж 18 годин.

Ознайомитись з повним списком затримки можна нижче або на сайті УЗ.

Затримка поїздів "УЗ" 13 вересня. Скріншот: сайт "Укрзалізниці"

Потяги "Укрзалізниці" затримуються 13 вересня після атак. Скріншот: "УЗ"

Розклад руху поїздів 13 вересня. Скріншот: сайт "Укрзалізниці"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що потяги до Сум тимчасово обмежать. Скільки тепер коштує дорога із Києва, Львова та інших міст.