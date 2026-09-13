Поезда встали по всей Украине: где после атак РФ задержки по 18 часов (расписание)
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Пассажирам приходится корректировать планы
Россия системно атакует железнодорожную инфраструктуру Укаины, из-за чего происходят длительные задержки поездов. Большое количество времени забирают эвакуация во время обстрелов и объезды.
13 сентября на Волыни, в двух километрах от границы с Польшей, враг нанес удар по локомотиву пассажирского поезда. Благодаря оперативной работе мониторинговой группы заранее была предупреждена поездная бригада и никто не пострадал.
В пресс-службе "Укзализныци" сообщают о последствиях одних из последних атак России:
- После попадания по локомотиву в Ягодин уже были отправлены поезда и на Варшаву, и в обратном направлении, но задержки существенные;
- Днепровское направление продолжает курсировать по объездному маршруту, а потому задержки сохраняются для всех запорожских, криворожских и днепровских рейсов;
- Сумщина — один из "чемпионов" по количеству угроз, поэтому движение из Конотопа максимально осторожное.
Согласно информации ГСЧС, сегодня Россия также атаковала объект железнодорожной инфраструктуры в Винницкой области. Спасатели оперативно ликвидировали пожар. К счастью, погибших и пострадавших нет.
"Учитывайте сигналы безопасности от железнодорожников и будьте готовы к возможным эвакуациям", — отметили в пресс-службе.
Задержки поездов 13 сентября
Из-за атак поезда задерживаются на некоторых направления от одного часа до более чем 18 часов.
Ознакомиться с полным списком задержке можно ниже или на сайте "УЗ".
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что поезда до Сум временно ограничат. Сколько теперь стоит дорога из Киева, Львова и других городов.