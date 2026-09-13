Укр

Поезда встали по всей Украине: где после атак РФ задержки по 18 часов (расписание)

Автор
Анастасия Мокрик
Дата публикации
Читати українською
График движения заметно изменился
График движения заметно изменился. Фото Коллаж "Телеграфа"

Пассажирам приходится корректировать планы

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Google

Россия системно атакует железнодорожную инфраструктуру Укаины, из-за чего происходят длительные задержки поездов. Большое количество времени забирают эвакуация во время обстрелов и объезды.

13 сентября на Волыни, в двух километрах от границы с Польшей, враг нанес удар по локомотиву пассажирского поезда. Благодаря оперативной работе мониторинговой группы заранее была предупреждена поездная бригада и никто не пострадал.

В пресс-службе "Укзализныци" сообщают о последствиях одних из последних атак России:

  • После попадания по локомотиву в Ягодин уже были отправлены поезда и на Варшаву, и в обратном направлении, но задержки существенные;
  • Днепровское направление продолжает курсировать по объездному маршруту, а потому задержки сохраняются для всех запорожских, криворожских и днепровских рейсов;
  • Сумщина — один из "чемпионов" по количеству угроз, поэтому движение из Конотопа максимально осторожное.

Согласно информации ГСЧС, сегодня Россия также атаковала объект железнодорожной инфраструктуры в Винницкой области. Спасатели оперативно ликвидировали пожар. К счастью, погибших и пострадавших нет.

Россия ударила по объекту железнодорожной инфраструктуры в Винницкой области
Спасатели ликвидируют последствия обстрела. Фото: ГСЧС

"Учитывайте сигналы безопасности от железнодорожников и будьте готовы к возможным эвакуациям", — отметили в пресс-службе.

Задержки поездов 13 сентября

Из-за атак поезда задерживаются на некоторых направления от одного часа до более чем 18 часов.

Ознакомиться с полным списком задержке можно ниже или на сайте "УЗ".

На сколько задерживаются поезда Укрзализныци 13 сентября
Задержки поездов "УЗ" 13 сентября. Скриншот: сайт "Укрзализныци"
Расписание задержки поездов "УЗ"
Поезда "Укрзализныци" задерживаются 13 сентября после атак. Скриншот: "УЗ"
В Украине задерживаются поезда после российских атак
Расписание поездов в Украине 13 сентября. Скриншот: сайт "Укрзализныци"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что поезда до Сум временно ограничат. Сколько теперь стоит дорога из Киева, Львова и других городов.

Теги:
#Укрзализныця #Железная дорога #Обстрел #Поезда #Задержки