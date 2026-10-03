Чи випаде перший сніг у жовтні: що реально можна сказати за прогнозами

Синоптики зробили прогноз на екватор осені в Україні

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У першій половині жовтня погода порадує українців теплом. Поступове зниження температури почнеться у другій декаді місяця з Чернігівщини та Сумщини, після чого розповсюдиться по всій території України.

Попри можливі короткочасні нічні заморозки, поява першого снігу малоймовірна. Про це свідчать дані Українського гідрометеорологічного центру.

Синоптики зазначають, що погодні показники протягом жовтня перебуватимуть в межах багаторічної норми. Середня місячна температура повітря по всій території країни складатиме від +6°С до +13°С, що є близькими до норми показниками. Лише в Карпатах вона буде нижчою — місцями термометри показуватимуть 4 – 5°С тепла.

Науковці також пояснили, що в першій половині жовтня можливі нічні заморозки, але це звичайне явище для наших широт. Перехід середньої добової температури повітря у бік зниження почнеться у другій декаді місяця з Чернігівщини та Сумщини. У третій декаді жовтня ця тенденція розповсюджуватиметься по всій території України, окрім південної частини країни та Закарпаття. Там похолодання настане в першій декаді листопада.

Середня місячна кількість опадів складатиме 29 – 54 мм, в Карпатах та Кримських горах 64 – 84 мм, на Закарпатті 86 – 106 мм, на високогір’ї Карпат до 129 мм. Випадіння мокрого снігу можливе, особливо в Карпатах та на півночі країни, проте ймовірність цього не надто висока.

Також синоптики не прогнозують значних дощів. Місячна кількість опадів очікується в межах 31 – 77 мм, а в Карпатах (51 – 101 мм). Такі показники також перебувають в межах норми.

Прогноз погоди на жовтень. Інфографіка ШІ/"Телеграф"

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