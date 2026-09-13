"Шахед" вдарив по потягу із Поляковою (відео)

Артистку з дочкою тричі евакуювали

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Українська співачка Оля Полякова разом із молодшою дочкою Алісою опинилася в епіцентрі російської атаки під час поїздки з Києва до Польщі.

Потяг, яким їхали артистка та її дочка, тричі евакуювали через загрозу удару РФ. Під час останньої евакуації пасажирам довелося бігти у поле, після чого у поїзд потрапив російський "шахед". Про пережите Полякова розповіла в threads.

За словами співачки, вона не стала одразу публікувати інформацію про атаку, оскільки на той момент думала насамперед про безпеку і перебувала в стані шоку. Під час третьої евакуації пасажири були змушені залишити потяг та бігти у поле. Саме тоді, за словами Полякової, "шахед" потрапив у поїзд.

Співачка зазначила, що вони з Алісою встигли відбігти на достатню відстань і, на щастя, не постраждали. Артистка зізналася, що поїздка сильно її вразила.

На третій раз, коли ми бігли в поле, у цей потяг влучив "Шахед". Ми це чули, але, слава Богу, були далеко. Бо ми дуже швидко побігли. Я була з молодшою донькою. Якщо чесно, я в жаху Оля Полякова

При цьому Полякова дала зрозуміти, що поки що розповіла не про все, що сталося. "Мені ще є багато про що сказати й багато чим я дуже шокована", — додала співачка.

Нагадаємо, що в неділю, 13 вересня, ворог завдав удару по локомотиву пасажирського поїзда на Волині — всього за два кілометри від кордону з Польщею. Ми писали, де після атак Росії затримки по 18 годин.