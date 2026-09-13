Білецький: Вже цього місяця Україна має шанси втримати рубежі та покращити позиції на Донеччині

Найближчим часом очікується результат, який буде беззаперечним

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Українські військові мают усі шанси втримати вигідні рубежі оборони та поліпшити становище на окремих ділянках Донецького напрямку протягом найближчого місяця.

Про це Командир Третього армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький розповів під час онлайн-виступу на саміті Ялтинської Європейської Стратегії (YES) "Peace Through Strength NOW!".

За його словами, ситуація на фронті залишається складною, проте це вже не найважчий період порівняно з минулими роками.

"В українського фронту є усі шанси втримати вигідні рубежі оборони — пояс "міст-фортець", а також поліпшити становище на деяких ділянках Донецького фронту. Найближчим часом ми продемонструємо результат, який буде беззаперечним", — каже Білецький.

Довідково: "Пояс міст-фортець" являє собою систему оборонних укріплень з розвиненою військовою інфраструктурою та мінуванням у районі Слов'янська, Краматорська, Дружківки та Костянтинівки. Лінія довжиною приблизно у 50 кілометрів будувалася протягом усіх років повномасштабного вторгнення і є основою української оборони на сході — відновити її в короткі терміни у разі втрати неможливо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що за словами Білецького, вікно можливостей для переговорів може бути вже дуже скоро.