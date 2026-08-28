"Запам’ятайте цей пост". Відьма Тиха передбачила Білецькому нову посаду

Незвичайну версію майбутнього дівчина розкрила під час прямої трансляції

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Головна відьма України, як вона сама себе називає, Марія Тиха припустила, що командир 3-го армійського корпусу ЗСУ Андрій Білецький може у майбутньому стати головнокомандувачем Збройних Сил України. Нині цю посаду обіймає Михайло Драпатий.

Своїми думками дівчина поділилася під час ефіру на YouTube, де вона робила розклад на картах Таро. Вона наголосила, що військовим Білецький імпонує.

"Я про Білецького знаю ще з початку "Азова". У мене дуже багато друзів з "Азова" і хлопці дуже його котирують. Коли почалася війна, коли ще АТО було, вони дуже хотіли, щоб він був президентом взагалі України. Ось йому вчора Героя дали. Крутий мужик. Я з ним особисто знайома, — мені він дуже подобається".

Довідка: 24 серпня президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України бригадному генералу командиру Третього армійського корпусу Андрію Білецькому.

Говорячи про майбутнє командира, головна відьма країни припустила, що може відіграти значну роль в Україні. У той же час, такі думки були обґрунтовані не будь-якими містичними пророкуваннями, а в тому числі його діяльністю в "Азові".

"Я з ним познайомилася відносно нещодавно, півтора року тому. Я була у них на базі "Азова". У ньому щось є, правда. Подобається мені ця людина. Будемо дивитися далі, так що зверніть увагу на неї. Може, вона майбутній головком. Дай бог, дай бог. У мене до нього є повага, мені він каже, мені він імпонує."

При цьому важливо відзначити, що слова Марії Тихої є її особистою думкою та припущенням. Не йдеться про якісь офіційні заяви.

Марія Тиха. Фото: facebook.com/mariyatykhaenergy

Після цього ефіру Марії Тихої почали ставити велику кількість питань про Білецьке та про його майбутнє. У своєму Telegram-каналі вона висловилася з цього приводу.

"Повторю ще раз: Україна військова держава. (На жаль, через війну). Він не політик. Не балакуча голова. Насамперед — військовий! Після знайомства дуже привернув мою увагу! Щось у ньому є… Я не агітую і нічого не стверджую. Просто запам’ятайте цей пост. Ми ще до цього повернемося", — наголосила блогер.

Андрій Білецький — що про нього відомо

Народився 5 серпня 1979 року у Харкові. Здобув освіту історика в Харківському національному університеті імені Каразіна.

Після початку російської агресії у 2014 році він приєднався до створення добровольчого підрозділу, який згодом отримав назву батальйон "Азов".

У 2014 році "Азов" під командуванням Білецького брав участь у бойових діях на Донбасі, зокрема у боях за Маріуполь.

Хто такий Андрій Білецький. Фото: Третій армійський корпус

Після переходу "Азова" до складу Національної гвардії України Білецький залишив командування підрозділом та розпочав політичну діяльність.

У 2014-2019 рр. він був народним депутатом України, а також очолював партію "Національний корпус".

Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Білецький повернувся до військової служби.

Він став одним із керівників підрозділів, створених на базі "Азова", а потім очолив 3-ту окрему штурмову бригаду ЗСУ.

Підрозділ під його командуванням брало участь у бойових діях на важливих напрямках фронту.

2025 року Білецький став командиром 3-го армійського корпусу – одного з найбільших з’єднань Сухопутних військ ЗСУ.

Чому його називали серед можливих кандидатів на посаду головкому

Ім’я Андрія Білецького знову з’явилося у публічному просторі після акцій у Києві на підтримку Михайла Федорова. Частина протестувальників закликала до змін у військовому керівництві та запропонувала розглянути кандидатуру командира 3-го армійського корпусу на посаду головнокомандувача ЗСУ.

Серед аргументів прихильники Білецького називали його багаторічний бойовий досвід та командування великими військовими підрозділами.

Протест у Києві. Люди вимагали повернути Федорова та призначити Білецького головнокомандувачем ЗСУ. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що відомий український військовий поділився історією про Білецького.