"Знімайте клоунські носи": Білецький спростував фейк Путіна про окупацію Святогірська

В Росії заявили про захоплення Святогірська на початку вересня — але реальна обстановка геть інша

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Командир Третього армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький спростував заяви президента Росії Володимира Путіна про нібито окупацію Святогірська на Донеччині. Він прогулявся центром міста до лаври і показав, що населений пункт повністю під контролем 60-ї окремої механізованої бригади. Тож, Білецький також закликав російську владу "не виглядати дурнями".

У відеозверненні, яке було знято просто в самому серці Святогірська, Білецький показав Свято-Успенську Святогірську лавру, "Пам’ятник авторства видатного скульптора І. П. Кавалерідзе" (ред. — до декомунізації "Пам’ятник Артему") і цивільних, які спокійно гуляють містом. Таким чином командир Третього армійського корпусу звернувся до військово-політичного керівництва Росії та спростував заяву Путіна про окупацію Святогірська. Він повідомив, що місто перебуває під абсолютним контролем 60-ї механізованої бригади корпусу і фактично є його тиловою зоною.

Хоча бажано пересуватися містом у бронежилеті, гуляти можна спокійно без жодних проблем, зазначає Білецький.

"Я хочу звернутись до російського військового і військово-політичного керівництва. Ви знімайте ці клоунські носи свої, оці перуки різнокольорові. Не виглядай дурачками. Тут, в принципі, гарне місце. День, як бачите, тихий, красивий, машина он їде цивільна. Одним словом, це Святогірськ. Саме центр, серце Святогірська. 60-та механізована бригада Третього армійського корпусу повністю контролює місто. Фактично це наша тилова зона", — заявив Білецький.

Нагадаємо, що Володимир Путін заявив про окупацію Святогірська 1 вересня 2026 року під час пресконференції в Бішкеку. Але реальна картина на фронті виглядає дещо інакше.