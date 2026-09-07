"Знімайте клоунські носи": Білецький спростував фейк Путіна про окупацію Святогірська
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В Росії заявили про захоплення Святогірська на початку вересня — але реальна обстановка геть інша
Командир Третього армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький спростував заяви президента Росії Володимира Путіна про нібито окупацію Святогірська на Донеччині. Він прогулявся центром міста до лаври і показав, що населений пункт повністю під контролем 60-ї окремої механізованої бригади. Тож, Білецький також закликав російську владу "не виглядати дурнями".
У відеозверненні, яке було знято просто в самому серці Святогірська, Білецький показав Свято-Успенську Святогірську лавру, "Пам’ятник авторства видатного скульптора І. П. Кавалерідзе" (ред. — до декомунізації "Пам’ятник Артему") і цивільних, які спокійно гуляють містом. Таким чином командир Третього армійського корпусу звернувся до військово-політичного керівництва Росії та спростував заяву Путіна про окупацію Святогірська. Він повідомив, що місто перебуває під абсолютним контролем 60-ї механізованої бригади корпусу і фактично є його тиловою зоною.
Хоча бажано пересуватися містом у бронежилеті, гуляти можна спокійно без жодних проблем, зазначає Білецький.
"Я хочу звернутись до російського військового і військово-політичного керівництва. Ви знімайте ці клоунські носи свої, оці перуки різнокольорові. Не виглядай дурачками. Тут, в принципі, гарне місце. День, як бачите, тихий, красивий, машина он їде цивільна. Одним словом, це Святогірськ. Саме центр, серце Святогірська. 60-та механізована бригада Третього армійського корпусу повністю контролює місто. Фактично це наша тилова зона", — заявив Білецький.
Нагадаємо, що Володимир Путін заявив про окупацію Святогірська 1 вересня 2026 року під час пресконференції в Бішкеку. Але реальна картина на фронті виглядає дещо інакше.