Білецький: вікно можливостей для переговорів може відкритися навесні

Нинішній період не є найважчим для української армії порівняно з попередніми роками

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Найближчим часом Росія не зможе досягнути стратегічних цілей у війні. А вже навесні 2027 року у Кремлі може постати питання — чи варто продовжувати бойові дії взагалі.

Про це заявив бригадний генерал Андрій Білецький на зустрічі Ялтинської Європейської стратегії (YES).

За його словами, дані українських та західних розвідок , а також аналіз відкритих джерел кажуть, що у Росії є дві стратегічні цілі:

захопити Донецьку і Луганську області

виснажити можливості України продовжувати опір.

Військово-політичне керівництво країни-агресора очікує від своєї армії виконання цих завдань до початку 2027 року. Командир Третього армійського корпусу вважає ці плани не реалістичними.

"В українського фронту є всі шанси втримати пояс міст-фортець і поліпшити положення на деяких ділянках", — заявив Білецький.

Бригадний генерал вважає важливою умовою стійкості здатність України закрити небо від балістики та реактивних дронів.

"Якщо це випробування вдасться подолати, вже у березні-квітні перед противником постане "екзистенційне питання, як і навіщо вести війну надалі, якщо в ній не було досягнуто жодної зі стратегічних цілей", — сказав у своєму виступі на форумі YES командир Третього армійського корпусу.

На його думку, це був би найкращий момент для переговорів щодо стійкого миру на українських умовах.

Білецький також наголосив, що ситуація на фронті залишається складною, але нинішній період не є найважчим для української армії порівняно з попередніми роками.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що інтерв’ю бригадного генерала Андрія Білецького американській блогерці Лорі Лумер стало одним з лідерів українського ютубу у серпні. Він відповів на самі цікаві питання.