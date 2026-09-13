Билецкий: Уже в этом месяце у Украины есть шансы удержать рубежи и улучшить позиции на Донетчине
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В ближайшее время ожидается результат, который будет безоговорочным
У украинских военных есть все шансы удержать выгодные рубежи обороны и улучшить положение на отдельных участках Донецкого направления в течение ближайшего месяца.
Об этом Командир Третьего армейского корпуса, бригадный генерал Андрей Билецкий рассказал во время онлайн-выступления на саммите Ялтинской Европейской Стратегии (YES) "Peace Through Strength NOW!".
По его словам, ситуация на фронте остается сложной, однако это уже не самый трудный период по сравнению с прошлыми годами.
"У украинского фронта есть все шансы удержать выгодные рубежи обороны — пояс "городов-крепостей", а также улучшить положение на некоторых участках Донецкого фронта. В ближайшее время мы продемонстрируем результат, который будет безоговорочным", — говорит Билецкий.
Справка: " Пояс городов-крепостей " представляет собой систему оборонных укреплений с развитой военной инфраструктурой и минированием в районе Славянска, Краматорска, Дружковки и Константиновки. Линия протяженностью примерно в 50 километров строилась на протяжении всех лет полномасштабного вторжения и является основой украинской обороны на востоке — восстановить ее в короткие сроки при потере невозможно.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что, по словам Белецкого, окно возможностей для переговоров может быть уже очень скоро.