Билецкий: Уже в этом месяце у Украины есть шансы удержать рубежи и улучшить позиции на Донетчине

В ближайшее время ожидается результат, который будет безоговорочным

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У украинских военных есть все шансы удержать выгодные рубежи обороны и улучшить положение на отдельных участках Донецкого направления в течение ближайшего месяца.

Об этом Командир Третьего армейского корпуса, бригадный генерал Андрей Билецкий рассказал во время онлайн-выступления на саммите Ялтинской Европейской Стратегии (YES) "Peace Through Strength NOW!".

По его словам, ситуация на фронте остается сложной, однако это уже не самый трудный период по сравнению с прошлыми годами.

"У украинского фронта есть все шансы удержать выгодные рубежи обороны — пояс "городов-крепостей", а также улучшить положение на некоторых участках Донецкого фронта. В ближайшее время мы продемонстрируем результат, который будет безоговорочным", — говорит Билецкий.

Справка: " Пояс городов-крепостей " представляет собой систему оборонных укреплений с развитой военной инфраструктурой и минированием в районе Славянска, Краматорска, Дружковки и Константиновки. Линия протяженностью примерно в 50 километров строилась на протяжении всех лет полномасштабного вторжения и является основой украинской обороны на востоке — восстановить ее в короткие сроки при потере невозможно.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что, по словам Белецкого, окно возможностей для переговоров может быть уже очень скоро.