Слова не мають значення. Зеленський цікаво висловився про зустріч з Путіним: що ще сказав президент

Він говорив також про сильну переговірну позицію України та скільки Patriot потрібно

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися з главою Росії Володимиром Путіним на саміті G20 у Маямі якщо той буде присутній на цьому форумі. Він також розповів про візит до Києва спецпредставників президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.

Про можливу зустріч з Путіним

Про це Зеленський говорив інтерв'ю Deutsche Welle на канадській військовій базі Норт-Бей. За його словами, не має значення, що саме він скаже Путіну на можливій зустрічі, або що той скаже йому.

"Ми маємо приїхати. Ми маємо зустрітися, поговорити і ухвалити рішення … Справа не в словах. Що я йому скажу чи що він хоче сказати мені, це не має значення. Результати мають значення. Ось і все", — сказав Зеленський.

Саміт Великої двадцятки (G20) у Маямі (США) відбудеться 14-15 грудня. Згідно з інформацією на офіційному сайті саміту, станом на 12 вересня серед запрошених до участі у заході країн, які не входять до G20, Україна відсутня. Також невідомо, чи поїде на форум Путін. Глава Кремля особисто не був присутній на саміті G20 з 2019 року.

Про декларацію про 100-річне партнерство з Канадою

Зеленський підкреслив важливість угоди, яку він підписав із прем'єр-міністром Канади Марком Карні. За його словами, вона охоплює численні сектори, "від безпеки, фінансування, енергетики, дуже важливої ​​енергетики, політики щодо ветеранів та культури, до відносин та гуманітарних питань".

Володимир Зеленський. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Президент додав, що також підписав угоду про співпрацю у виробництві безпілотників. Її було укладено з канадським лідером за участю низки українських компаній.

Україна потребує більше ракет Patriot до зими

Зеленський заявив, що США мають політичну волю продавати Patriot для України, однак виробництво цих ракет не надто велике. Тому "запаси – це варіант".

"Чи будуть американці готові дати нам (Patriot)? Я не знаю. Побачимо", — сказав глава держави.

Він додав, що Росія зараз виробляє 140 балістичних ракет на місяць. Згідно з правилами НАТО, на знищення однієї ракети потрібно дві ракети. Однак ця цифра нереальна, додав український президент.

"У вас ніколи не буде 280 ракет на місяць, і між нами це величезний виклик — мати навіть 100 ракет на місяць. Це те, чого я хочу. Я хочу мати 100-120 на ці складні місяці, особливо холодні", — сказав він.

Президент також розповів про досягнення угод з кількома європейськими компаніями щодо розробки української системи протиракетної оборони Freya. За його словами, він сподівається, що перший етап випробувань розпочнеться до кінця грудня, адже часу обмаль.

Україна перебуває у "гарній позиції для переговорів"

Зеленський сказав, що візит посланців США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Києва, а не лише до Москви, є "добрим сигналом". За його словами, він чітко дав американцям зрозуміти, що Україна має аргументи для переговорів, враховуючи, що Росія втрачає понад 30 тисяч солдатів щомісяця, не досягаючи значних результатів.

"Ось чому ми вважаємо, що зараз у нас хороша позиція для переговорів", – сказав він, додавши, що Україна зараз сильніша, ніж минулого року.

Раніше "Телеграф" розповідав, що сказав Зеленський в ході нещодавнього спілкування з журналістами. Президент говорив про антибалістику, Patriot та переговори з Росією.