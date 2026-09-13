Зеленский резко наказал своего экс-спикера Юлию Мендель: где она сейчас и что натворила

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В воскресенье, 13 сентября, президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против своего бывшего пресс-секретаря Юлии Мендель. Решение об ограничениях принял Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Соответствующий указ появился на официальном сайте главы государства. Против Мендель были введены специальные, экономические и другие ограничительные меры.

Согласно документу, Мендель на 10 лет перекрывают доступ к собственным деньгам и имуществу, запрещают вести любой бизнес, покупать землю, участвовать в госсделках или получать доходы. Кроме того, ей аннулируют все лицензии, блокируют соцсети (Instagram, X, Facebook) на территории Украины, забирают государственные награды и запрещают официальную или научно-культурную деятельность. По сути это полная изоляция от украинской финансовой, бизнесовой и публичной системы.

Мендель работала пресс-секретарем Зеленского с 3 июня 2019 года по 9 июля 2021 года. В своей книге 2021 года "Каждый из нас — Президент" она комплиментарно отзывалась о главе государства, сравнивая его с "молодым послушником" на фоне тогдашних оппонентов. Однако через несколько лет после увольнения риторика экс-чиновницы резко изменилась: в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону она озвучила совершенно противоположные взгляды.

В частности, Мендель публично утверждала, что украинская делегация на переговорах в Стамбуле в 2022 году согласилась выполнить все требования РФ и уступить территории Донбасса. В Офисе Президента категорически отвергли эти упреки и отметили, что Юлия не участвовала в переговорах и не влияла на принятие решений.

По информации нардепа Алексея Гончаренко, Мендель в ближайшую среду, 16 сентября, выступит на мероприятии Европарламента.

Гончаренко прокомментировал санкции против Мендель

Напомним, Зеленский планирует встретиться в 20-х числах сентября с президентом США Дональдом Трампом. Одной из тем станет антибалистическая защита Украины.