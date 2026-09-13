"Це через Україну": Трамп звинуватив Зеленського у дефіциті дизеля та назвав нову вимогу

Американський президент зробив чергову недолугу заяву

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Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна на чолі з Володимиром Зеленським має припинити бити по НПЗ в Росії. Оскільки нібито саме це викликає дефіцит дизеля у світі.

Про це глава Білого дому заявив в ході спілкування з журналістами 13 вересня. Відео публікує Clash Report.

За словами Трампа, дефіцит дизельного пального виникає через удари по російських НПЗ. А ціни ростуть не через війну на Близькому Сході, а через російсько-українську війну.

"Зеленський має зробити одне. Він повинен припинити виводити з ладу потужності з виробництва дизельного пального в Росії. Він спричиняє дефіцит дизеля. Це відбувається не через Близький Схід. Причина — у подіях між Росією та Україною", — сказав Трамп.

Заяви щодо дій України вписуються у загальну тенденцію оточення Дональда Трампа перекладати відповідальність за тривалість конфлікту на Київ. Зокрема, у Вашингтоні висловлюють позицію, що подальший розвиток подій повністю залежить від позиції та кроків української влади. Таким чином у публічному просторі формується наратив, згідно з яким саме дії українського керівництва нібито гальмують потенційне врегулювання.

Атаки на російські НПЗ

В ніч на 13 вересня Сили оборони України атакували дронами російські НПЗ. У російському місті Нижньокамськ (Татарстан) пролунала серія вибухів. Під ударом опинилася промислова зона та НПЗ.

"Танеко" (Нижньокамський НПЗ) – один із найбільших сучасних нафтопереробних комплексів Росії. Його проектна потужність складає понад 16 мільйонів тонн нафти на рік.

У Слов’янську-на-Кубані в Краснодарському краї Росії під ударом опинився нафтопереробний завод НПЗ "Слов'янськ-ЕКО". Слов’янський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних заводів. Росії. Завод "Слов’янськ-ЕКО" належить до найбільших експортерів російських нафтопродуктів через порти Чорного моря. Багато пального з цього НПЗ постачалося до тимчасово окупованого Криму та інших тимчасово окупованих Росією територій на півдні України.Слов’янський НПЗ

Слов’янський НПЗ

Яка ситуація з дизельним пальним у світі?

На світовому ринку дизельного пального спостерігається гостра криза та дефіцит пропозиції, через що світові комерційні запаси пального опинилися на межі вичерпання. Головна проблема полягає не у відсутності сирої нафти, а у критичній нестачі вільних нафтопереробних потужностей (НПЗ), які б могли переробляти її на пальне. Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) та найбільші світові нафтотрейдери виділяють кілька ключових факторів, що сформували поточну ситуацію:

Втрати глобальних постачань: Світовий ринок щодня недоотримує близько 4 мільйонів барелів нафтопродуктів. З них майже 2 млн барелів на добу випали з Росії (через удари українських дронів по російських НПЗ та подальшу експортну заборону Москви) і ще близько 2 млн барелів — з Близького Сходу (через наслідки війни США й Ізраїлю проти Ірану, атаки на судноплавство в Ормузькій та Баб-ель-Мандебській протоках і пошкодження інфраструктури).

Світовий ринок щодня недоотримує близько 4 мільйонів барелів нафтопродуктів. З них майже 2 млн барелів на добу випали з Росії (через удари українських дронів по російських НПЗ та подальшу експортну заборону Москви) і ще близько 2 млн барелів — з Близького Сходу (через наслідки війни США й Ізраїлю проти Ірану, атаки на судноплавство в Ормузькій та Баб-ель-Мандебській протоках і пошкодження інфраструктури). Рекордні ціни та надприбутки: У США середня роздрібна ціна дизеля оновила історичний максимум, сягнувши $5,85 за галон. При цьому маржа нафтопереробки (крек-спред) злетіла до безпрецедентних $108,02 за барель, що свідчить про надзвичайну маржинальність переробки за умов нестачі готового ресурсу.

У США середня роздрібна ціна дизеля оновила історичний максимум, сягнувши $5,85 за галон. При цьому маржа нафтопереробки (крек-спред) злетіла до безпрецедентних $108,02 за барель, що свідчить про надзвичайну маржинальність переробки за умов нестачі готового ресурсу. Робота заводів на межі можливостей: Більшість американських та європейських НПЗ наразі працюють на максимумі своєї технічної потужності. Проте цих обсягів недостатньо, щоб компенсувати втрачені канали постачань та зупинити швидке виснаження резервів.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в Росії після нальоту дронів горів черговий склад Ozon.