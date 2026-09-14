"Українська бронетехніка" шукає партнерів у Німеччині: що можуть спільно виробляти

Співпраця може стосуватися замовлень техніки, компонентів, запчастин і розробки нових рішень

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Німеччина може стати одним з партнерів української оборонки — компанія "Українська бронетехніка", що входить до NAUDI та є одним з найбільших постачальників озброєння та бронетехніки до Сил оборони, розглядає можливості співпраці із німецькими виробниками. Серед сфер інтересу — реалізація нових проєктів бронеавтомобілів.

Про це в "Українській бронетехніці" розповіли виданню Breaking Defense на полях міжнародної виставки озброєнь MSPO 2026 у Польщі. Один з можливих партнерів — оборонний підрозділ Mercedes-Benz. Це не дивує, адже одна з нових розробок компанії, бронеавто "Варта-3" розроблена на шасі Unimog від Mercedes-Benz.

Бронеавтомобіль "Варта-3"/ Фото: Breaking Defense

Німеччина — цікавий партнер з огляду на те, що саме ця країна є одним із найбільших постачальників військової допомоги Україні, а Барлін прагне активніше залучати власні виробництва для цього. Водночас в компанії наголосили — наразі переговорів з урядом ФРН щодо постачання бронеавтомобілів не проводилось.

Профільне видання Defense Express зазначає, що ринок бронетехніки в Україні наразі стикається із проблемами з замовленнями. Залучити фінансування від країн-партнерів допоможе не тільки із забезпеченням Сил оборони, а й з роботою для виробництв.

У Німеччини є досвід фінансування закупівель українських засобів оборони, зокрема дронів та наземних роботизованих комплексів. Також, у 2025 році були замовлені самохідні артилерійські установки "Марта" калібром 155 мм, що побудовані на базі вантажівок Mercedes-Benz Zetros. Співпраця може включати як і замовлення "Варти-3" для України, які мають шасі німецького виробництва, так і інші типи взаємодії, зокрема постачання компонентів, запчастин та навіть потенційна розробка нових рішень.

Раніше Німеччина вже фінансувала постачання виробів "Української бронетехніки". Йдеться про важки НРК Protector, партія яких вже була передана Національній гвардії України.

НРК Protector для Нацгвардії/ Фото: "Українська бронетехніка"

Зауважимо, що "Українська бронетехніка" вже має укладені угоди про співпрацю, зокрема йдеться про домовленості із ракетобудівним європейським концерном MBDA, виробництво боєприпасів за ліцензією від чеської CSG, локалізація реактивних двигунів для ракето-дронів тощо.