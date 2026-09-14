"Украинская бронетехника" ищет партнеров в Германии: что могут совместно производить

Сотрудничество может касаться заказов техники, компонентов, запчастей и разработки новых решений.

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Германия может стать одним из партнеров украинской оборонки — компания "Украинская бронетехника", входящая в NAUDI и являющаяся одним из крупнейших поставщиков вооружения и бронетехники в Сил обороны, рассматривает возможности сотрудничества с немецкими производителями. Среди сфер интереса – реализация новых проектов бронеавтомобилей.

Об этом в "Украинской бронетехнике" рассказали изданию Breaking Defense на полях международной выставки вооружений MSPO 2026 в Польше. Один из возможных партнеров – оборонное подразделение Mercedes-Benz. Это не удивляет, ведь одна из новых разработок компании, бронеавто "Варта-3", разработана на шасси Unimog от Mercedes-Benz.

Бронеавтомобиль "Варта-3"/ Фото: Breaking Defense

Германия — интересный партнер, учитывая, что именно эта страна является одним из крупнейших поставщиков военной помощи Украине, а Барлин стремится активнее привлекать собственные производства для этого. В то же время, в компании подчеркнули — пока переговоров с правительством ФРГ по поставкам бронеавтомобилей не проводилось.

Профильное издание Defense Express отмечает, что рынок бронетехники в Украине сталкивается с проблемами с заказами. Привлечь финансирование от стран-партнеров поможет не только с обеспечением сил обороны, но и с работой для производств.

У Германии есть опыт финансирования закупок украинских средств обороны, в том числе дронов и наземных роботизированных комплексов. Также в 2025 году были заказаны самоходные артиллерийские установки "Марта" калибром 155 мм, построенные на базе грузовиков Mercedes-Benz Zetros. Сотрудничество может включать как заказы "Варты-3" для Украины, которые имеют шасси немецкого производства, так и другие типы взаимодействия, в том числе поставки компонентов, запчастей и даже потенциальная разработка новых решений.

Ранее Германия уже финансировала поставки изделий "Украинской бронетехники". Речь идет о тяжелых НРК Protector, партия которых уже была передана Национальной гвардии Украины.

НРК Protector для Нацгвардии/ Фото: "Украинская бронетехника"

Отметим, что "Украинская бронетехника" уже имеет заключенные соглашения о сотрудничестве, в частности, речь идет о договоренностях с ракетостроительным европейским концерном MBDA, производстве боеприпасов по лицензии от чешской CSG, локализации реактивных двигателей для ракето-дронов и т.д.