"Не соромтеся": чому можуть обрахувати на касі в "АТБ" та що робити в цьому випадку

Керівник одного з магазинів розповів, що відбувається насправді

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Покупець "АТБ" поскаржився, що йому регулярно не додають решту 10-50 копійок. Співробітник мережі пояснив ситуацію.

"Чому на касі тобі постійно не додають решту 10-50 коп, а коли я не доплачу таку суму, то її прям настирно вимагають?", — запитав один з користувачів соцмережі Threads під публікацією чоловіка, який назвався керівником одного з супермаркетів "АТБ" та запропонував ставити питання.

Співробітник мережі відповів, що насправді, зазвичай, касири округлюють суму решти на користь покупців. За його словами, така ситуація не є типовою. Чоловік порадив покупцям не соромитися вимагати від касирів повну решту.

Чи може покупець оплатити покупку монетами

Як раніше пояснював "Телеграфу" співробітник "АТБ", покупець має право оплачувати свою покупку монетами незалежно від суми. Касир не має права відмовити у такій оплаті. Навіть якщо це будуть монети номіналом 50 копійок, а сума чималенька, оплату мають прийняти.

Раніше "Телеграф" розповідав, як касирів "АТБ" карають за повільну роботу. Як таких штрафів за це немає, однак темп роботи працівників може впливати на розмір їх премій.