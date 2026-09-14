"Не стесняйтесь": почему могут обсчитать на кассе в "АТБ" и что делать в этом случае

Руководитель одного из магазинов рассказал, что происходит на самом деле

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Покупатель "АТБ" посетовал, что ему регулярно не додают 10-50 копеек сдачи. Сотрудник сети объяснил ситуацию.

"Почему на кассе тебе постоянно не прибавляют оставшиеся 10-50 коп, а когда я не доплачу такую сумму, то ее прям настойчиво требуют? ", — спросил один из пользователей соцсети Threads под публикацией мужчины, который представился руководителем одного из супермаркетов "АТБ" и предложил задавать вопросы.

Сотрудник сети ответил, что на самом деле обычно кассиры округляют сумму остальных в пользу покупателей. По его словам, такая ситуация не типична. Мужчина посоветовал покупателям не стесняться требовать от кассиров полную сдачу.

Может ли покупатель оплатить покупку монетами

Как ранее объяснял "Телеграфу" сотрудник "АТБ", покупатель имеет право оплачивать свою покупку монетами вне зависимости от суммы. Кассир не имеет права отказать в такой оплате. Даже если это будут монеты номиналом 50 копеек, а сумма немалая, оплату должны принять.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как кассиров "АТБ" наказывают за медленную работу. Как таковых штрафов за это нет, однако темп работы работников может влиять на размер их премий.