Про мобілізацію жінок та ракети до Patriot: єврокомісар виступив із важливою заявою щодо України 

Європа та Україна створять ще більше спільних оборонних виробництв

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

У п'ятницю, 11 вересня, у Брюсселі відбулася перша зустріч Альянсу дронів ЄС-Україна. До нього увійшли 18 учасників — по дев'ять з українського та європейського боку. Це виробники зброї, стартапи, технологічні інноватори та компанії, які зараз розширюють виробничі потужності.

Про це під час пресконференції заявив європейський комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс, повідомляє кореспондентка "Телеграфу".

"Європейський повітряний простір проходить випробування через неодноразові випадки порушення його безпілотниками над аеропортами, військовими об'єктами та об'єктами фізичної інфраструктури.

В Україні така загроза є повсякденною реальністю. Виклик, перед яким ми стоїмо, полягає не лише в технологічній перевазі, а й у швидкості та промислових потужностях для спільних дій.

Нам потрібні цикли розробки, що вимірюються тижнями, а не місяцями, і дієві засоби протидії. Саме тому Альянс ЄС та України у сфері безпілотників є настільки важливим — він має допомогти подолати цей розрив", — оголосив посадовець.

Андрюс Кубілюс. Фото: Вікіпедія

Ключова мета об'єднання — прискорене створення спільних підприємств та реалізація європейських проєктів із протидії БПЛА. Кубілюс окремо підкреслив потребу у "теплих" виробничих лініях. Йдеться про потужності, які у спокійні періоди працюють не на повну силу, але за потреби можуть розгорнути масове виробництво за кілька тижнів.

Наразі ЄС виробляє близько 1,5 мільйона безпілотників на рік.

"Ми повинні зрівнятися з російськими виробничими потужностями, що сягають 10 мільйонів FPV-дронів, близько 130 тисяч реактивних безпілотників типу "Шахед" або 1700 балістичних ракет на рік", — повідомив він.

Комісар додав: ЄС має навчитися створювати екосистему ведення безпілотної війни, подібну до української, де розробники, виробники, закупівельники, оператори безпілотників та досвід із передової інтегровані в єдину систему.

Окрім цього, Кубілюс анонсував важливе рішення для посилення української ППО напередодні осінньо-зимового періоду. Європейська комісія офіційно схвалила 6,1 мільярда євро в межах кредитної програми підтримки України обсягом 90 млрд євро. Кошти буде спрямовано на придбання систем протиповітряної та протиракетної оборони, ракет, боєприпасів і радарів.

Крім того, Комісія схвалила виняток, який офіційно дозволяє Україні закуповувати за гроші європейського кредиту ракети-перехоплювачі PAC-3 для американських систем Patriot. Раніше це було неможливо.

"Ми попросили американську адміністрацію надати чіткіші зобов’язання. Вони надіслали нам листа, який ми визнали достатнім для того, щоб погодити цей виняток", — описав єврокомісар.

Ракети РАС-3. Інфографіка: Міноборони України

За його словами, Київ зараз докладає всіх зусиль, щоб отримати якомога більше перехоплювачів до Patriot до зими.

"Наскільки ми розуміємо, українці мають досить чітке бачення або навіть домовленості з різними постачальниками та державами-членами щодо того, як ракети PAC-2 або PAC-3 будуть поставлені наступного року.

Питання тепер у тому, чи можуть держави-члени, які мають ракети PAC-3 у своїх запасах, обмінятися та передати їх Україні вже зараз, а згодом отримати ракети за українськими контрактами, запланованими на 2027 рік".

Що відомо про Patriot. Інфографіка: "Телеграф" / ШІ

Загалом, за словами комісара, усі графіки постачання зброї Києву до кінця 2026 року вже затверджено. Йдеться про 28,3 мільярда євро — саме стільки становить військова частина кредиту від ЄС.

Наостанок Кубілюс прокоментував чутки про нібито підготовку до примусової мобілізації жінок в Україні та тиск Європи щодо цього.

"Було б дивно, якби Європа намагалася переконувати українців у тому, як їм проводити мобілізацію, зокрема мобілізувати жінок. Я не здивований, що така інформація надходить із Кремля", — сказав він, фактично спростувавши російські наративи.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Зеленського розповіли, як "збиватимуть" ракети санкціями.