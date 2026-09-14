Розслідування смерті в клініці Odrex: чому Одеський обласний департамент охорони здоровʼя не виконав доручення МОЗ

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Ольга Мелай, вдова пацієнта Ігоря Мелая, який помер після лікування у приватній клініці Odrex, отримала відповідь від Департаменту охорони здоровʼя Одеської ОВА на своє звернення щодо допуску на засідання клініко-експертної комісії. Проведення цієї комісії Департаменту доручило Міністерство охорони здоровʼя України.

У відповіді зазначається, що наразі провести комісію неможливо, пише УНН.

МОЗ доручило Департаменту провести клініко-експертну комісію, яка має оцінити якість лікування Ігоря Мелая після звернення його вдови. Вона просить перевірити обставини надання медичної допомоги, медичну документацію та можливі зміни у ній.

Також Ольга Мелай просила допустити її до засідання комісії, щоб надати документи, які є в її розпорядженні. За її словами, вони відрізняються від документації, яку клініка передала у межах кримінального провадження.

У департаменті пояснили, що не можуть провести комісію, оскільки звернулись до клінік "Дім медицини" та "Одрекс" із запитом щодо медичної документації, але отримали відмову. У медзакладах заявили, що документи вилучені правоохоронцями в межах кримінального провадження та наразі перебувають у слідства.

Йдеться про кримінальне провадження, у рамках якого поліції розслідує кілька смертей пацієнтів клініки "Одрекс", зокрема смерть Ігоря Мелая.

У Департаменті зазначили, що готові повторно розглянути питання після отримання необхідної документації. Водночас конкретних термінів або подальших дій для її отримання у відповіді не зазначили.

Ольга Мелай планує звернутись до МОЗ, яке доручило провести клініко-експертну комісію. За її словами, без висновків комісії міністерство не може розглянути справу на своєму рівні, тому перевірка фактично зупинилася.

За словами Мелай, у своїй первинній скарзі вона окремо просила перевірити електронні медичні записи в Електронній системі охорони здоровʼя. Вони фіксуються в реальному часі, підписують електронними підписами лікарів і, як зазначає вдова, не можуть бути вилучені слідчими.

Однак, за її словами, Департамент та комісія цю вимогу не врахували. Крім того, один із адвокатів клініки пропонував їй провести звірку документації, оскільки, як стверджується, у клініки є її копії.

Історія Ігоря Мелая

Ігор Мелай лікувався в Odrex з лютого до вересня 2025 року. Вдова просить перевірити весь період лікування, зокрема призначення імунохіміотерапії (яку припинили після четвертого курсу з восьми запланованих) та операцію зі встановлення плеврального порту, після якої пацієнт три доби перебував у реанімації на ШВЛ.

Саме довкола цієї операції виникли найбільші розбіжності в документах: у підписаній згоді йшлося про місцеву анестезію, а в копії, яку клініка надала суду, – про внутрішньовенну; операцію, яка мала бути плановою, клініка описала як невідкладну, а післяопераційний період – як такий, що минув без ускладнень.