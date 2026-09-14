Расследование смерти в клинике Odrex: почему Одесский областной департамент здравоохранения не выполнил поручение Минздрава

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Ольга Мелай, вдова пациента Игоря Мелая, скончавшегося после лечения в частной клинике Odrex, получила ответ от Департамента здравоохранения Одесской ОВО на свое обращение о допуске на заседание клинико-экспертной комиссии. Проведение этой комиссии Департамента поручило Министерство здравоохранения Украины.

В ответе отмечается, что пока провести комиссию невозможно, пишет УНН.

Минздрав поручил Департаменту провести клинико-экспертную комиссию, которая должна оценить качество лечения Игоря Мелая после обращения его вдовы. Она просит проверить обстоятельства оказания медицинской помощи, медицинскую документацию и возможные изменения в ней.

Также Ольга Мелай просила допустить ее на заседание комиссии, чтобы предоставить документы, которые есть в ее распоряжении. По ее словам, они отличаются от документации, которую клиника передала в рамках уголовного производства.

В департаменте объяснили, что не могут провести комиссию, поскольку обратились в клиники "Дом медицины" и "Одрекс" с запросом о медицинской документации, но получили отказ. В медучреждениях заявили, что документы изъяты правоохранителями в рамках уголовного производства и находятся у следствия.

Речь идет об уголовном производстве, в рамках которого полиции расследует несколько смертей пациентов клиники "Одрекс", в том числе смерть Игоря Мелая.

В Департаменте отметили, что готовы повторно рассмотреть вопрос после получения документации. В то же время конкретные сроки или дальнейшие действия для ее получения в ответе не указали.

Ольга Мелай планирует обратиться в Минздрав, который поручил провести клинико-экспертную комиссию. По ее словам, без выводов комиссии министерство не может рассмотреть дело на своем уровне, потому проверка фактически остановилась.

По словам Мелай, в своей первоначальной жалобе она отдельно просила проверить электронные медицинские записи в электронной системе здравоохранения. Они фиксируются в реальном времени, подписываются электронными подписями врачей и, как отмечает вдова, не могут быть изъяты следователями.

Однако, по ее словам, Департамент и комиссия это требование не учли. Кроме того, один из адвокатов клиники предлагал ей провести сверку документации, поскольку, как утверждается, у клиники есть ее копии.

История Игоря Мелая

Игорь Мелай лечился в Odrex с февраля по сентябрь 2025 года. Вдова просит проверить весь период лечения, в частности назначение иммунохимиотерапии (прекращенную после четвертого курса из восьми запланированных) и операцию по установке плеврального порта, после которой пациент трое суток находился в реанимации на ИВЛ.

Вокруг этой операции возникли наибольшие разногласия в документах: в подписанном согласии говорилось о местной анестезии, а в копии, которую клиника предоставила суду, – о внутривенной; операцию, которая должна была быть плановой, клиника описала как неотложную, а послеоперационный период – как прошедший без осложнений.