Виховує лідерів та управлінців. Що відомо про виш, який обрав найрозумніший абітурієнт 2026 року

Близько 156 випускників закладу здобули докторський ступінь на Заході

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Випускник Ніжинського ліцею імені Миколи Гоголя з Чернігівщини Іван Прудько — один з двох хлопців, що склали національний мультитест на максимальні 800 балів. Для подальшого навчання він обрав Київську школу економіки (KSE).

Про це повідомляє "24 Канал". "Телеграф" розповідає, що відомо про виш, який обрав один з найрозумніших випускників 2026 року.

Про плани вступити до KSE Іван Прудько говорив ще у липні. Йому це вдалося, як повідомили у навчальному закладі, хлопець вступив до KSE на програму "Економіка і великі дані" та навчається на бюджеті.

Іван Прудько. Фото "Суспільне"

Київська школа економіки має найвищий середній конкурсний бал серед зарахованих вступників на бакалаврат

Київська школа економіки – приватний заклад вищої освіти. Виш пропонує бакалаврські та магістерські програми з економіки, IT, бізнесу, інженерії, психології, права та штучного інтелекту.

Київська школа економіки. Фото: kse.ua

Саме він цього року має найвищий середній конкурсний бал серед зарахованих вступників на бакалаврат. У 2026 році Київська школа економіки прийняла 812 вступників. 515 – на бакалаврат, 297 – на магістратуру.

Середній конкурсний бал на бакалавраті склав 174,4. Це найвищий показник серед зарахованих вступників в українських університетах. 215 вступників, цього року зарахованих до KSE отримали фінансову підтримку від вишу.

Що відомо про KSE

Київська школа економіки заснована у 1996 році Консорціумом економічних досліджень та освіти. Навчальний заклад світового рівня має чудову репутацію як в Україні, так і за кордоном.

Перед будівлею - капелюз з Хогвардсу. Фото: kse.ua

Як вказано на сайті KSE, заклад належить до когорти найкращих шкіл Центральної та Східної Європи, готуючи майбутнє покоління економістів світового рівня. Діяльність KSE сприяє розвитку сфер економіки, бізнесу, а також економічної політики в Україні та сусідніх державах. Крім того, KSE стимулює ринкові реформи в Україні через освіту, економічні дослідження та відкриті обговорення.

Будівля KSE зсередини. Фото: kse.ua

"Ми існуємо, щоб будувати інтелектуальну основу для сильної та інноваційної економіки України. Ми віримо у академічну доброчесність, пріоритетність наукового підходу, змагальність у навчальному процесі та міжнародні стандарти якості", — йдеться на сайті Київської школи економіки.

Історія KSE

Нагадаємо, 2 вересня Росія завдала удару по Національному університету харчових технологій (НУХТ) у Києві. "Телеграф" розповідав, що відомо про цей ВНЗ, який виростив мільярдерів і змінив промисловість.