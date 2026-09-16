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Поки брат і батько сидять: Ольга Гринкевич вигуляла годинник за ціною новобудови в Києві (фото)

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
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Дівчина не вперше демонструє дорогі аксесуари Новина оновлена 16 вересня 2026, 08:07
Дівчина не вперше демонструє дорогі аксесуари. Фото Колаж "Телеграф"

Вартість колекції її люксових годинників може перевищувати 250 тисяч євро

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Ольга Гринкевич – дочка львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича та сестра Романа Гринкевича, засвітила дорогий годинник. Вона "вигуляла" свій Patek Philippe Nautilus 7118, вартістю приблизно у 90 тисяч євро, а також сумочку Birkin.

Про це "Телеграфу" розповів годинниковий ентузіаст та блогер з каналу cats_and_watches. Patek Philippe Nautilus 7118 — це колекція розкішних годинників з елегантним спортивним дизайном, які випускаються в корпусі діаметром 35,2 мм з нержавіючої сталі або золота.

Варто зазначити, що за 90 тисяч євро можна купити невелику квартиру у новобудовах у Києві. А на вторинному ринку за ці гроші можна придбати велику квартиру.

Ольга Гринкевич засвітила годинник Patek Philippe та сумочку Birkin
Ольга Гринкевич засвітила годинник Patek Philippe та сумочку Birkin

Годинник має циферблат з синього опалу, візерунок "хвиля", накладні цифри та годинні мітки з білого золота. Стрілки також з білого золота з білим люмінесцентним покриттям.

Годинник Patek Philippe Nautilus
Годинник Patek Philippe Nautilus. Фото: patek.com

Birkin — це культові жіночі сумки преміумкласу від французького модного дому Hermès, яка є всесвітньо визнаним символом розкоші, високого статусу та багатства. Кожну модель виготовляють вручну у Парижі. Вартість базових моделей стартує від 10 тисяч доларів, а колекційні або діамантові екземпляри (наприклад, Himalayan Birkin) коштують сотні тисяч доларів.

Ігор Гринкевич із дружиною Світланою та донькою Ольгою
Ігор Гринкевич із дружиною Світланою та донькою Ольгою. Фото соцмережі

Хто така Ольга Гринкевич

Її батька, Ігоря Гринкевича, у 2023 році затримали працівники ДБР за спробу дати хабар в 500 тис. доларів одному із керівників Бюро. Компанії, зареєстровані на членів сім'ї Гринкевича, підозрюють в махінаціях з закупівлями для Міністерства оборони на 1,5 мільярда гривень.

На нерухоме майно та транспортні засоби Ігоря Гринкевича, членів його родини — дружини, сина та тещі, двох його співучасників та підконтрольних їм товариств було накладено арешт. Брата Ольги, Романа Гринкевича, затримали під час спроби виїхати за межі країни. Обидва фігуранти перебувають у СІЗО.

Раніше "Телеграф" розповідав, що вартість колекції люксових годинників Ольги Гринкевич може перевищувати 250 тисяч євро (понад 12 мільйонів гривень). Окрім Patek Philippe, дівчина має також Rolex, Cartier і Hublot. Кожна з моделей коштує кілька десятків тисяч євро.

Теги:
#Годинник #Ольга Гринкевич