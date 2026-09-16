Поки брат і батько сидять: Ольга Гринкевич вигуляла годинник за ціною новобудови в Києві (фото)

Вартість колекції її люксових годинників може перевищувати 250 тисяч євро

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Ольга Гринкевич – дочка львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича та сестра Романа Гринкевича, засвітила дорогий годинник. Вона "вигуляла" свій Patek Philippe Nautilus 7118, вартістю приблизно у 90 тисяч євро, а також сумочку Birkin.

Про це "Телеграфу" розповів годинниковий ентузіаст та блогер з каналу cats_and_watches. Patek Philippe Nautilus 7118 — це колекція розкішних годинників з елегантним спортивним дизайном, які випускаються в корпусі діаметром 35,2 мм з нержавіючої сталі або золота.

Варто зазначити, що за 90 тисяч євро можна купити невелику квартиру у новобудовах у Києві. А на вторинному ринку за ці гроші можна придбати велику квартиру.

Ольга Гринкевич засвітила годинник Patek Philippe та сумочку Birkin

Годинник має циферблат з синього опалу, візерунок "хвиля", накладні цифри та годинні мітки з білого золота. Стрілки також з білого золота з білим люмінесцентним покриттям.

Годинник Patek Philippe Nautilus. Фото: patek.com

Birkin — це культові жіночі сумки преміумкласу від французького модного дому Hermès, яка є всесвітньо визнаним символом розкоші, високого статусу та багатства. Кожну модель виготовляють вручну у Парижі. Вартість базових моделей стартує від 10 тисяч доларів, а колекційні або діамантові екземпляри (наприклад, Himalayan Birkin) коштують сотні тисяч доларів.

Ігор Гринкевич із дружиною Світланою та донькою Ольгою. Фото соцмережі

Хто така Ольга Гринкевич

Її батька, Ігоря Гринкевича, у 2023 році затримали працівники ДБР за спробу дати хабар в 500 тис. доларів одному із керівників Бюро. Компанії, зареєстровані на членів сім'ї Гринкевича, підозрюють в махінаціях з закупівлями для Міністерства оборони на 1,5 мільярда гривень.

На нерухоме майно та транспортні засоби Ігоря Гринкевича, членів його родини — дружини, сина та тещі, двох його співучасників та підконтрольних їм товариств було накладено арешт. Брата Ольги, Романа Гринкевича, затримали під час спроби виїхати за межі країни. Обидва фігуранти перебувають у СІЗО.

Раніше "Телеграф" розповідав, що вартість колекції люксових годинників Ольги Гринкевич може перевищувати 250 тисяч євро (понад 12 мільйонів гривень). Окрім Patek Philippe, дівчина має також Rolex, Cartier і Hublot. Кожна з моделей коштує кілька десятків тисяч євро.