"Путіну потрібні не кілометри". Свіжі заяви Зеленського про сценарій закінчення війни та не тільки

Глава держави пояснив, чого насправді прагне Кремль

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Президент України Володимир Зеленський дав нове інтерв'ю, в якому розповів, що протягом останніх тижнів Росія двічі намагалася поцілити у літак із ним на борту. Він також говорив про справжні цілі глави РФ Володимира Путіна та інші важливі моменти.

Про атаку на літак президента у Молдові

Про це Зеленський сказав у інтерв'ю CBS News. За його словами, це було частиною російської стратегії, спрямованої на залякування його та інших іноземних лідерів.

"У Молдові перебував мій президентський літак, і саме тому вони атакували Молдову. Коли ми поверталися додому, знову через Кишинів, вони вчинили так само", — розповів президент.

Він нагадав, що 13 вересня російський безпілотник вразив локомотив на кордоні України та Польщі. Тоді в іншому поїзді, який перебував на станції Ягодин саме в момент атаки, був колишній глава ЦРУ Девід Петреус.

"Можливо, вони не знали, що там були американці, а може, навпаки, знали, бо я їм не довіряю. Я думаю, що вони знали", — зазначив він.

Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Путіну не потрібна частина України

За словами Зеленського, у війні більше не може бути перемоги для обох сторін. Є лише один варіант — зупинка бойових дій заради людських життів. Проте деякі партнери вважають, що главі Росії Володимиру Путіну потрібна лише частина української території, що є помилкою.

"У нього найбільша територія у світі, і йому потрібні якісь кілометри? Ось чому це дуже дивно, коли деякі партнери кажуть: йому потрібна лише ця частина України, ось ці кілометри, і все", — наголосив глава держави.

Проте, каже Зеленський, ця думка хибна, насправді Путіну потрібні не "кілометри", а щоб вся Україна стала частиною Росії. Мета Кремля — повне підпорядкування України.

Війна не може закінчитися перемогою для обох сторін

Президент переконаний, що рішення, яке буде виграшним й для Росії, й для України, немає. За його словами, єдина справжня перемога зараз — це зупинка війни заради збереження життів людей.

"Між нами кажучи, у цій війні не може бути win-win ("виграш-виграш", — ред.). Через стільки людських втрат вона перестала бути про перемогу для обох ще в перший день", — сказав Зеленський.

Про зусилля США, санкції та зустріч з Трампом

За словами президента, Київ та Вашингтон перебувають у постійному діалозі й продовжують переговори. Американська сторона надає підтримку у різних формах. Зеленський додав, що США мають діяти рішучіше щодо санкцій проти РФ, щоб повністю знищити спроможності Росії вести війну.

Глава держави зазначив, що Вашингтон просить не розкривати деталі перемовин, поки триває опрацювання озвучених ідей. Триває підготовка до зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом у Нью-Йорку, яка запланована на кінець вересня.

Як писав "Телеграф", раніше Зеленський цікаво висловився про зустріч з Путіним.