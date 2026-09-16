Воспитывает лидеров и управленцев. Что известно о вузе, который выбрал самый умный абитуриент 2026 года

Около 156 выпускников ВУЗа получили докторскую степень на Западе

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Выпускник Нежинского лицея имени Николая Гоголя из Черниговщины Иван Прудько – один из двух парней, сдавших национальный мультитест на максимальные 800 баллов. Для дальнейшего обучения он выбрал Киевскую школу экономики (KSE).

Об этом сообщает "24 Канал". "Телеграф" рассказывает, что известно о вузе, который выбрал один из самых умных выпускников 2026 года.

О планах вступления в KSE Иван Прудько говорил еще в июле. Ему это удалось, как сообщили в учебном заведении, парень поступил в KSE на программу "Экономика и большие данные" и учится на бюджете.

Иван Прудько. Фото "Суспільне"

В Киевской школе экономики самый высокий средний конкурсный балл среди зачисленных поступающих на бакалавриат

Киевская школа экономики – частное заведение высшего образования. ВУЗ предлагает бакалаврские и магистерские программы по экономике, IT, бизнесу, инженерии, психологии, праву и искусственному интеллекту.

Киевская школа экономики. Фото: kse.ua

Именно он в этом году имеет самый высокий средний конкурсный балл среди зачисленных поступающих на бакалавриат. В 2026 году Киевская школа экономики приняла 812 поступающих. 515 – на бакалавриат, 297 – на магистратуру.

Средний конкурсный балл на бакалавриате составил 174,4. Это самый высокий показатель среди зачисленных поступающих в украинских университетах. 215 поступающих, в этом году причисленных к KSE получили финансовую поддержку от вуза.

Что известно о KSE

Киевская школа экономики была основана в 1996 году Консорциумом экономических исследований и образования. Учебное заведение мирового уровня имеет отличную репутацию как в Украине, так и за рубежом.

Перед зданием – шляпа из Хогвардса. Фото: kse.ua

Как указано на сайте KSE, заведение принадлежит когорте лучших школ Центральной и Восточной Европы, готовя будущее поколение экономистов мирового уровня. Деятельность KSE способствует развитию сфер экономики, бизнеса, экономической политики в Украине и соседних государствах. Кроме того, KSE стимулирует рыночные реформы в Украине посредством образования, экономических исследований и открытых обсуждений.

Здание KSE изнутри. Фото: kse.ua

"Мы существуем, чтобы строить интеллектуальную основу для сильной и инновационной экономики Украины. Мы верим в академическую добродетель, приоритетность научного подхода, состязательность в учебном процессе и международные стандарты качества", — говорится на сайте Киевской школы экономики.

История KSE

Напомним, 2 сентября Россия нанесла удар по Национальному университету пищевых технологий (НУХТ) в Киеве. "Телеграф" рассказывал, что известно об этом вузе, который вырастил миллиардеров и изменил промышленность.