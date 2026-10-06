Забудьте про овочечистку: який гарбуз можна їсти зі шкіркою і чому його варто спробувати

Ідеальний продукт для осіннього меню

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Восени багато хто купує гарбуз, а потім відкладає приготування, тому що чистити його довго і незручно. Але є сорт, з яким можна обійтися без овочечистки. Це гарбуз Хоккайдо, який можна впізнати за грушоподібною формою та яскраво-помаранчевою шкіркою.

Розповідаємо, у чому перевага цього сорту і як смачно приготувати такий гарбуз.

У гарбуза Хоккайдо порівняно тонка шкірка. Після термообробки вона стає м’якою та їстівною, тому її їдять разом із м’якоттю. Ба більше, саме неочищена шкірка надає готовій страві той самий знаменитий солодко-горіховий смак із нотками смажених каштанів, зазначається на порталі Centrum. До того ж плоди найчастіше важать від 1,5 до 3 кг, тому одного гарбуза вистачить на вечерю сім’ї, і не доведеться шукати, куди подіти залишки.

Перед приготуванням ретельно вимийте гарбуз. Потім розріжте його навпіл, ложкою видаліть насіння та волокна, наріжте плід кубиками або півмісяцями. Якщо на якійсь ділянці шкірка сильно пошкоджена або надто тверда, просто зріжте її. Якщо гарбуз трапився занадто твердий, перед нарізанням прогрійте його в мікрохвильовці.

Найпростіший варіант приготування Хоккайдо — збризнути шматочки оливковою олією, посолити та запекти в розігрітій духовці до рум’яної скоринки. А якщо додати до готового гарбуза трохи розтопленого вершкового масла, пармезану та свіжого шавлії, вийде вишуканий гарнір.

Також цей гарбуз смачно їсти з пастою. Частину запечених шматочків розімніть виделкою та змішайте з ложкою води від варіння макаронів, решту залиште цілими. З’єднайте отримане пюре з відвареною пастою аль денте прямо в сотейнику або глибокій сковороді. Ретельно перемішайте. Потім акуратно додайте цілі запечені шматочки гарбуза і ще раз обережно перемішайте.

Фото згенероване ШІ

Під час подачі прикрасьте страву тертим пармезаном, свіжомеленим чорним перцем і листочками шавлії. Для додаткової текстури можна посипати страву підсушеними кедровими або волоськими горіхами.

У Хоккайдо дрібне насіння з тонкою оболонкою, і після обсмажування воно стає хрустким, із вираженим горіховим смаком. Чистити його від лушпиння не потрібно, його їдять цілим.

Промийте насіння гарбуза в друшляку під холодною водою, поки не зникнуть залишки м’якоті. Потім добре просушіть його на рушнику. Змішайте насіння з невеликою кількістю оливкової олії та дрібкою солі, викладіть тонким шаром на деко з пергаментом і відправте в духовку, розігріту приблизно до 150–170 °C, на 10–15 хвилин. Або обсмажте його на сковороді, постійно помішуючи, протягом 5–7 хвилин.

Підсмажене насіння гарбуза можна додавати в суп-пюре, різотто, салати зі свіжих овочів, йогурт і домашню гранолу.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом смачної гарбузової каші.