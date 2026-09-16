Справа посипалася: легендарна операція СБУ "Павутина" переграла силовиків Путіна

Російський суд несподівано виправдав перевізників дронів, які завдали величезного репутаційного та фінансового удару Кремлю

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У середу, 16 вересня, Московський міський суд звільнив чотирьох водіїв трейлерів, з яких 2025 року Служба безпеки України (СБУ) атакувала російські військові аеродроми. Йдеться про унікальну спецоперацію українських силовиків під назвою "Павутина".

Генпрокуратура РФ відмовилася затвердити обвинувальний висновок за статтями про тероризм та інші особливо тяжкі злочини й визнала докази, зібрані Слідчим комітетом (СК) РФ, недостатніми. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Таким чином, російські далекобійники Андрій Меркур’єв, Олександр Зайцев, Михайло Рюмін і Сергій Канурін були звільнені, а справа проти них розсипалася. За версією СК, вони входили до групи уродженців України Артема та Катерини Тимофєєвих та Борисовського (перебувають у розшуку), яких завербувала СБУ.

Офіційно працюючи на Тимофєєва, водії виїхали з Челябінська на трейлерах у різні регіони РФ із вантажем у вигляді каркасних будинків, у дахах яких були заховані БПЛА. Коли вантаж був біля військових аеродромів, СБУ дистанційно активувала безпілотники й атакували військові об’єкти. Згідно з матеріалами кримінальної справи, збитки Міністерства оборони РФ оцінюються у 2 мільярди рублів.

Фура, з якою здійснювалася атака БПЛА в Іркутській області/ Фото: kobzevii

Самі водії фур категорично заперечували свою провину. Вони називали себе патріотами Росії та заявляли, що після вильоту дронів із контейнерів одразу викликали силовиків, а також намагалися збити безпілотники.

Спецоперація "Павутина"

Спецоперація "Павутина" — одна з найвідоміших і наймасштабніших безпілотних операцій СБУ, проведена 1 червня 2025 року. У її рамках було завдано серії одночасних ударів по аеродромах базування російської стратегічної авіації у глибокому тилу РФ.

Суть та механіка операції

Підготовка: Підготовка операції під керівництвом голови СБУ (на той момент, — Ред.) Василя Малюка тривала понад півтора року в умовах максимальної таємності.

Підготовка операції під керівництвом голови СБУ (на той момент, — Ред.) тривала понад півтора року в умовах максимальної таємності. Доставка і запуск: FPV-дрони з боєкомплектом були заздалегідь переправлені на територію РФ та розміщені у переобладнаних контейнерах на вантажних фурах. У день атаки дахи контейнерів дистанційно відкрилися, і з припаркованих вантажівок злетіло 117 БПЛА. Управління здійснювалося через телекомунікаційні мережі біля РФ.

FPV-дрони з боєкомплектом були заздалегідь переправлені на територію РФ та розміщені у переобладнаних контейнерах на вантажних фурах. У день атаки дахи контейнерів дистанційно відкрилися, і з припаркованих вантажівок злетіло 117 БПЛА. Управління здійснювалося через телекомунікаційні мережі біля РФ. Цілі: Одночасній атаці зазнали чотири ключові військові аеродроми: "Оленья" (Мурманська область), "Біла" (Іркутська область), "Дягілєво" (Рязанська область) та "Іваново" (Іванівська область).

Результати та наслідки

Ураження авіації: Згідно з офіційною заявою СБУ, в результаті проведеної операції було вражено 41 літак, серед яких стратегічні бомбардувальники Ту-95 та Ту-22М3, а також літаки далекого радіолокаційного виявлення А-50. Це становить близько 34% всіх стратегічних носіїв крилатих ракет, що базувалися на основних аеродромах РФ.

Згідно з офіційною заявою СБУ, в результаті проведеної операції було вражено 41 літак, серед яких стратегічні бомбардувальники Ту-95 та Ту-22М3, а також літаки далекого радіолокаційного виявлення А-50. Це становить близько 34% всіх стратегічних носіїв крилатих ракет, що базувалися на основних аеродромах РФ. Економічні збитки: За оцінками СБУ, прямі фінансові збитки військовій інфраструктурі та авіапарку РФ становили понад $7 млрд.

Раніше авторитетне видання The Wall Street Journal випустило матеріал про легендарну "Павутину". У ній розкрито цікаві деталі спецоперації.