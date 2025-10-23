Чому годинник переводять у вихідні і коли Україна переходить на зимовий час

Що потрібно знати про переведення годинників на зимовий час

Щороку в Україні в останню неділю жовтня відбувається перехід на зимовий час. Цього дня, а точніше вночі (о 04:00 ночі), стрілки годинника переведуть на годину назад. У 2025 році дата переходу припадає на 26 жовтня.

"Телеграф" розповідає, навіщо переводять годинники, чому це відбувається саме у вихідні, і як цю практику в Україні майже скасували.

Навіщо переводять годинник?

Перехід на літній та зимовий час в Україні вперше розпочався ще за Радянського Союзу у 1981 році. Ця практика охопила не лише нашу країну, а й інші республіки СРСР і деякі європейські держави. У багатьох країнах ця традиція зберігається й досі, як і в Україні. Хоча було зроблено кроки, щоб скасувати цю практику.

Вважається, що літній та зимовий час вводилися для економії електроенергії та більш ефективного використання світлового дня.

Літній час: годинник переводиться на одну годину вперед в останню неділю березня.

Зимовий час: годинник переводиться на одну годину назад в останню неділю жовтня.

У 2024 році Верховна Рада України проголосувала законопроект №4201, яким скасовується перехід на літній час. Згідно з цим документом, в Україні постійно має діяти зимовий час — UTC+2, без сезонних змін. Закон передали на підпис президенту Володимиру Зеленському, проте він ще не підписав його. Тож станом на жовтень 2025 року Україна знову переходитиме на зимовий час — 26 жовтня.

Чому годинник переводять у вихідні?

Як відомо, годинник і на літній, і на зимовий час переводять у ніч із суботи на неділю. Зазвичай це роблять о 4-й годині ранку, проте на електронних пристроях це відбувається автоматично. Вручну потрібно перекладати тільки механічні годинники, і то це можна зробити не обов’язково о 4 ранку.

А вихідні дні для переходу на зимовий та літній час обрали не випадково. Вважається, що це має полегшити людям адаптацію до нового обчислення часу та зміни розпорядку, коли ніч стає довшою, а світловий день коротшим або навпаки.

Крім того, зазвичай о 4 годині ранку активність людей досить низька. Це дозволяє уникнути плутанини у розкладах транспорту, роботі установ чи комп’ютерних систем, адже більшість людей у цей час сплять.

