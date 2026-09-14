Зима близько: коли похолодає та включать опалення в Україні

Тиждень, що почався, подарує приємну погоду

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Опалення в Україні зазвичай включають у другій половині жовтня — на початку листопада. На наступному тижні очікується зниження температури, тому питання, коли батареї стануть теплими, стає все актуальнішим.

Синоптик назвала дату похолодання

"Телеграф" розповідає, коли вмикають опалення в Україні. За прогнозом синоптика Наталки Діденко, цього тижня в країні буде тепло та комфортно, опадів — небагато. А ось з 21 вересня, за попередніми розрахунками, очікується значне зниження температури повітря та дощі.

Карта погоди

Коли вмикають опалення в Україні

Опалювальний сезон зазвичай стартує у другій половині жовтня — на початку листопада, залежно від погоди та рішення місцевої влади. За правилами, тепло вмикають, коли середньодобова температура повітря тримається на рівні +8 градусів або нижче протягом трьох діб поспіль.

Спочатку опалення дають у лікарні, дитсадки та школи. Житлові будинки підключають пізніше, оскільки це потребує часу: від кількох днів до тижня-двох.

Коли в Україну прийде зима

Метеорологічна зима настає коли середньодобова температура стійко опускається нижче 0 градусів. Зазвичай, цей момент різниться в різних частинах України.

Найчастіше спочатку метеорологічна зима в східні та північні регіони (1–8 грудня). В західній частині зимові холоди зазвичай настають в районі 5 грудня (на Закарпатті — 11 грудня). На півдні — 13–15 грудня. Ці дати орієнтовні, вони різняться рік від року.

Коли чекати на перші заморозки у 2026 році

За розрахунками німецької метеорологічної служби Deutscher Wetterdienst (DWD), перші заморозки ґрунті в Україні ймовірні вже 25-30 вересня. Температура біля поверхні місцями може опускатися до 0…-1 градуса. Насамперед це стосується Сумської, Чернігівської та Харківської областей.

Більш значне похолодання можливе з 15 по 25 жовтня. Якщо на півночі Європи сформуються стійкі антициклони, холодне повітря зможе проникнути глибоко до України. У такому разі вночі у Сумській, Чернігівській, Харківській та Луганській областях температура може опускатися до -2…-6 градусів.

Раніше "Телеграф" розповідав, якою буде зима в Україні. Готуватися до тріскучих морозів, чи суцільної сльоти.