Зима близько: коли похолодає та включать опалення в Україні
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Тиждень, що почався, подарує приємну погоду
Опалення в Україні зазвичай включають у другій половині жовтня — на початку листопада. На наступному тижні очікується зниження температури, тому питання, коли батареї стануть теплими, стає все актуальнішим.
Синоптик назвала дату похолодання
"Телеграф" розповідає, коли вмикають опалення в Україні. За прогнозом синоптика Наталки Діденко, цього тижня в країні буде тепло та комфортно, опадів — небагато. А ось з 21 вересня, за попередніми розрахунками, очікується значне зниження температури повітря та дощі.
Коли вмикають опалення в Україні
Опалювальний сезон зазвичай стартує у другій половині жовтня — на початку листопада, залежно від погоди та рішення місцевої влади. За правилами, тепло вмикають, коли середньодобова температура повітря тримається на рівні +8 градусів або нижче протягом трьох діб поспіль.
Спочатку опалення дають у лікарні, дитсадки та школи. Житлові будинки підключають пізніше, оскільки це потребує часу: від кількох днів до тижня-двох.
Коли в Україну прийде зима
Метеорологічна зима настає коли середньодобова температура стійко опускається нижче 0 градусів. Зазвичай, цей момент різниться в різних частинах України.
Найчастіше спочатку метеорологічна зима в східні та північні регіони (1–8 грудня). В західній частині зимові холоди зазвичай настають в районі 5 грудня (на Закарпатті — 11 грудня). На півдні — 13–15 грудня. Ці дати орієнтовні, вони різняться рік від року.
Коли чекати на перші заморозки у 2026 році
За розрахунками німецької метеорологічної служби Deutscher Wetterdienst (DWD), перші заморозки ґрунті в Україні ймовірні вже 25-30 вересня. Температура біля поверхні місцями може опускатися до 0…-1 градуса. Насамперед це стосується Сумської, Чернігівської та Харківської областей.
Більш значне похолодання можливе з 15 по 25 жовтня. Якщо на півночі Європи сформуються стійкі антициклони, холодне повітря зможе проникнути глибоко до України. У такому разі вночі у Сумській, Чернігівській, Харківській та Луганській областях температура може опускатися до -2…-6 градусів.
Раніше "Телеграф" розповідав, якою буде зима в Україні. Готуватися до тріскучих морозів, чи суцільної сльоти.