Питання до минулого Кривоноса більше не можна ігнорувати — ZN.UA

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Політичний контекст конфлікту навколо НАБУ не скасовує головного питання — що має сказати сам Семен Кривонос про епізоди зі свого минулого, які знову опинилися у публічному просторі. Саме на цьому акцентує редакторка ZN.UA Інна Ведернікова.

"Можна скільки завгодно розбиратися в якості підозри Кравченка, строках давності, складі злочину, записах, голосах, інтонаціях і всій доказовій базі. Головне питання зараз до самого Кривоноса. Людина прожила великий шмат життя, здобула іншу суб’єктність, зробила ціннісні вибори, якими заробила нову репутацію, і тепер має відповісти на питання до свого минулого", — пише редакторка.

Показово, що ці питання сьогодні ставлять уже не лише опоненти НАБУ. Вони звучать і всередині середовища, яке традиційно виступає за незалежність антикорупційних органів.

ZN.UA нагадує і про обставини самого конкурсу на директора НАБУ. "Неформальним лідером конкурсної комісії був міжнародний експерт Драго Кос, і саме його голос став вирішальним на користь Кривоноса, тоді як, наприклад, колишня агентка ФБР Карен Грінавей голосувала проти. За інформацією джерел, свою роль у виборі Коса відіграв саме Углава. Тобто великого кредиту довіри у Кривоноса на старті не було".

"І тут починається тест на дорослість. Не лише для самого директора НАБУ. Для антикорупційних інституцій. Для громадських організацій і медіа, які займаються антикорупцією", — зазначає видання ZN.UA.