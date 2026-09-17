Вопрос к прошлому Кривоноса больше нельзя игнорировать — ZN.UA

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Политический контекст конфликта вокруг НАБУ не отменяет главного вопроса — что должен сказать сам Семен Кривонос об опять оказавшихся в публичном пространстве эпизодах из своего прошлого. Именно на этом акцентирует редактор ZN.UA Инна Ведерникова.

"Можно сколько угодно разбираться в качестве подозрения Кравченко, сроках давности, составе преступления, записях, голосах, интонациях и всей доказательной базе. Главный вопрос сейчас до самого Кривоноса. Человек прожил большой кусок жизни, обрел другую субъектность, сделал ценностные выборы, которыми заработал новую репутацию, и теперь должен ответить на вопросы к своему прошлому", — пишет редактор.

Примечательно, что эти вопросы сегодня задают уже не только оппоненты НАБУ. Они звучат и внутри среды, традиционно выступающей за независимость антикоррупционных органов.

ZN.UA напоминает и об обстоятельствах самого конкурса на директора НАБУ. "Неформальным лидером конкурсной комиссии был международный эксперт Драго Кос, и именно его голос стал решающим в пользу Кривоноса, тогда как, например, бывшая агентка ФБР Карен Гринавей голосовала против. По информации источников, свою роль в выборе Коса сыграл именно Углава. То есть, большого кредита доверия у Кривоноса на старте не было".

"И здесь начинается тест на взрослость. Не только для самого директора НАБУ. Для антикоррупционных институций. Для общественных организаций и медиа, занимающихся антикоррупцией", — отмечает издание ZN.UA.