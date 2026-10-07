Цей спосіб здивує грибників: українець показав справжнє "тихе полювання" та свій улов (відео)

Незвичайна тактика допомогла помітити безліч знахідок серед моху, трави та опалого листя

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Грибний сезон дає сюрпризи і самими знахідками, і методами тихого полювання. Українець вирушив у ліс вже після настання темряви, озброївшись ліхтариком. Незвичайний спосіб має цілком практичне пояснення.

Відповідне відео він опублікував на своїй сторінці TikTok і поділився результатами. Йому вдалося зібралася велика кількість грибів.

Ідея збирати гриби ввечері чи вночі полягає в тому, що сфокусований промінь світла допомагає уважно розглянути лісову підстилку та виділити капелюшки на темній землі. Вдень такі гриби легко губляться у моху, траві або опалому листі, особливо якщо збирач заздалегідь знає грибні місця.

Увага! Відео містить нецензурну лексику.

У теплу погоду вечірня прохолода робить похід комфортнішим. Якщо нещодавно пройшов дощ, мокрі капелюшки активно відблискують у темряві, і знайти їх стає значно простіше.

Таке полювання потребує особливої обережності. Вночі важко орієнтуватися, у темряві просто спіткнутися про гілки чи коріння, до того ж підвищується ризик переплутати різновиди. Ліхтарик не замінить пильності та твердого знання їстівних грибів.

Досвідчені збирачі застерігають: не можна зрізати невідомий гриб лише тому, що він яскраво блиснув у промені світла. За будь-яких сумнівів знахідку варто залишити в лісі.

Застереження

Нічний збір грибів перетворює звичне хобі на заняття з підвищеним ризиком. Обмежена видимість та штучне освітлення можуть спотворювати колір та форму гриба, через що навіть знайомий отруйний двійник легко зійде за їстівний.

Такий метод підходить виключно досвідченим грибникам, які бездоганно знають місцевість та морфологічні ознаки видів, адже ціна помилки у темряві значно зростає.

Які їстівні гриби зростають в Україні. Інфографіка: "Телеграф"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, який токсичний двійник білого гриба маскується у лісі.