Чоловік зібрав 60 тисяч бракованих пляшок і збудував із них будинок: як він виглядає

Будинок можна збудувати з того, що зазвичай викидають

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Поки будівельна галузь десятиліттями трималася за цеглу та бетон, у містечку Калева штату Мічиган знайшли інше рішення. Ще 1941 року тут звели незвичну споруду з виробничого браку скляної тари – ранній приклад екологічного будівництва й циркулярного використання матеріалів. Нині в США цю будівлю вважають зразком стійкої архітектури та винахідливого ресайклінгу.

Як пише видання OKDIARIO, проєкт утілив фінський іммігрант Джон Дж. Макінен-старший. Він оселився в цих краях ще 1903 року й відкрив підприємство з випуску безалкогольних напоїв Northwestern Bottling Works. До 1940-х на складі накопичилися десятки тисяч надбитих і дефектних пляшок. Продати їх було неможливо, тому власник пустив непотріб у діло – зробив із нього будівельний матеріал.

Інженерна винахідливість

На стіни пішло 60 000 пляшок. Їх укладали горизонтально в дерев'яний каркас денцями назовні. Це відкрило доступ природному світлу всередину приміщень і створило оригінальний візерунок на фасаді.

Скріплювали скляні блоки сумішшю з цементу, будівельного розчину, глини та вугілля. Завдяки такій кладці всередині стін утворився ізоляційний прошарок: замкнене в пляшках повітря працювало як природний термоізолятор.

Зображення

Будівництво завершили 1941 року. Утім, сам Джон Дж. Макінен раптово помер уже 1942-го, так і не поживши в новому домі. Родина майстра мешкала тут кілька десятиліть, поки у 1980-х садибу не викупило Історичне товариство Калеви. Пізніше будівлю внесли до Національного реєстру історичних місць США.

Історична спадщина та музейна експозиція

Зараз тут працює міський музей. Дев'ять залів займають підвал і другий поверх, де стіни зберегли класичне оздоблення. Частина експозиції присвячена фабриці Makinen Tackle Company, яку 1945 року відкрив Вільям Макінен. У період розквіту вона виробляла до 135 000 рибальських приманок за рік, а в самому музеї зберігається повне зібрання блешень 1950–1960-х років.

В інших приміщеннях виставлено шість муралів 1940-х років за мотивами епосу "Калевала". Їх створили художники Національної адміністрації у справах молоді за програмою "Нового курсу" під керівництвом Гаррі В. Армстронга. Експозиція також розповідає про побут перших поселенців, відоме Велике пограбування банку Калеви та місцевих ветеранів війни. На подвір'ї зберегли автентичну фінську сауну й дерев'яний тотем із персонажами "Калевали".

Як повідомляв Телеграф, подружжя Зак Шехтер та Еліз Шіффман збудувало в засніжених горах Колорадо на висоті понад 3400 метрів автономний екобудинок, використавши 700 старих автомобільних шин та скляні пляшки.