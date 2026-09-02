Зеленська вдягла особливий аксесуар з глибоким змістом - такий може дозволити собі кожен (фото)

Прикраса виглядає стильно і витончено

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Перша леді України Олена Зеленська у супроводі американського філантропа Говарда Баффета зустрілася з молоддю в Одесі. Під час зустрічі на одязі Олени Зеленської помітили елегантну брошку з глибоким символічним змістом.

Фото з зустрічі опублікувала пресслужба Офісу президента України. Варто зауважити, що прикраса першої леді має цікаву назву та дизайн.

Олена Зеленська разом з американським філантропом Говардом Баффетом відвідали новий молодіжний простір "12–21" в Одесі. Це вже пʼятий простір мережі "12–21" та четвертий, створений у співпраці Фундації Олени Зеленської та Говарда Баффета.

Олена Зеленська та Говард Баффет. Фото ОП

Зустріч першої леді з молоддю в Одесі. Фото ОП

Яка прикраса Олени Зеленської прикувала погляди?

На комірі піджака Олени Зеленської вирізнялась прикраса від українського бренду Iva Jewellery. Це не надто дорога брошка зі срібла, але вона має символічну назву — Freedom і коштує 2 790 гривень.

Олена Зеленська. Фото ОП

На сайті столичного ЦУМу зазначено, що брошки Freedom — це виготовлені вручну елегантні та стримані аксесуари, які вдало доповнять як діловий, так і повсякденний образ. Їхній мінімалістичний дизайн легко інтегрується у будь-який стиль, додаючи йому виразності, акуратності та характеру.

Брошка Фрідом

Раніше "Телеграф" розповідав, де народилася Олена Зеленська і в чому унікальність її рідного міста.