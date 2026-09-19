Чи є гризуни в "АТБ"? Співробітник розповів, що відбувається на складах магазинів

В мережі встановлені суворі норми щодо поводження з харчовими продуктами

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В мережі супермаркетів "АТБ" персонал дуже пильно ставиться до чистоти не лише в торговому залі, а й на складах. Також регулярно проводяться заходи по знищенню гризунів та інших шкідників.

Про це "Телеграфу" розповів працівник мережі "АТБ". За його словами, стосовно цих питань в компанії встановлені жорсткі правила.

Працівник пояснив, що питання чистоти приміщень зберігання продукції є дуже важливим для керівництва мережі. До того ж постійно проводяться технічні огляди устаткування та заходи, що перешкоджають проникненню та розмноженню гризунів.

"На складі чисто, гризунів немає. Регулярно проводяться ТО обладнання та дератизація", — зазначив співробітник мережі.

На складах мережі слідкують за чистотою. Фото Волинські новини

Чи переробляють в "АТБ" фрукти, які вже не можна продавати?

Як повідомляв "Телеграф", за словами співробітника "АТБ", фрукти, які вже не можна продавати, не відправляються на переробку (наприклад, абрикоси на курагу, або виноград на родзинки) через власні торгові марки мережі, такі як "Своя лінія", "Розумний вибір" та інші. Всі товари, які втратили ліквідність, відразу йдуть на утилізацію і це може повторюватись навіть по п'ять разів на день.

Раніше "Телеграф" розповідав, що покупці найчастіше крадуть в "АТБ".