Мобілізація вчителів: 2 причини, чому педагога можуть призвати, попри відстрочку

Право на відстрочку не означає того, що вона оформлена

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Педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти в Україні мають законне право на відстрочку від призову з мобілізації. Проте вчителя все ж таки можуть мобілізувати.

Це може статися, якщо педагог не оформить відстрочку або у нього під час перевірки не буде при собі відповідних документів. Про це в етері телеканалу "Перший" розповів адвокат Євген Филипець.

"Основний момент. Вчителів мобілізують. Це є на практиці, і з чим це пов’язано. Право на відстрочку не означає того, що відстрочка оформлена. Неоформлена відстрочка призведе до мобілізації. Другий момент стосується військово-облікових документів. На вулиці чоловік повинен мати при собі військовий квиток і паспорт. Іноді на мобільному телефоні "Резерв+" не працює. З цим є велика проблема. Потрібно мати при собі паперові документи, що підтверджують відстрочку", — заявив Филипець.

Зазначимо, з вересня 2026 року педагоги та вчителі шкіл можуть оформити відстрочку від мобілізації онлайн через додаток "Резерв+". Скористатися цією послугою в програмі можна за умови дотримання таких умов:

навчальний заклад вказано в АІКОМ як основне місце роботи;

педагогічне навантаження не менше 0,75 ставки;

посада належить до категорії педагогічних працівників закладу загальної середньої освіти;

код ЄДРПОУ роботодавця в АІКОМ збігається з кодом ЄДРПОУ основного місця роботи в даних ПФУ.

Важливо: Відомості про місце роботи, посаду та обсяг педагогічного навантаження в реєстрах АІКОМ та ПФУ мають бути повністю актуальними.

Раніше "Телеграф" повідомляв про мобілізацію чоловіків до 25 років. У цьому питанні ключовим фактором є не сам вік, а статус у системі військового обліку.