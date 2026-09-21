"Ахметова вистачило погудіти в гудок": відомий блогер висловився щодо привітань "царя Донбасу"

Свого часу олігарх вирішив побути "нейтральним"

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Волонтер, громадський діяч, засновник і у 2014—2020 роках керівник БФ "Повернись живим" Віталій Дейнега прокоментував вітання відомого українського бізнесмена Ріната Ахметова з 60-річчям.

Своєю думкою Дейнега поділився у соцмережі. Він нагадав гудок "царя Донбасу" проти окупантів.

"Побачив у стрічці кілька нейтральних чи навіть компліментарних постів з приводу 60-річчя Ріната Ахметова. Це засмучує. Чому? Бо я добре пам’ятаю початок війни (я про 2014-й, якщо що)", – написав він.

Громадський діяч назвав олігарха "царем Донбасу", який контролював усіх, від силовиків до тітушок, та нарікнув йому, що той "вирішив побути нейтральним, сподіваючись, що при росіянах він стане ще більш незалежним від Києва". У результаті цього рішення Ахметова Україна втратила значну частину Донбасу, а "все, на що вистачило Ріната, це погудіти в гудок".

Довідка: У квітні 2014 року після початку російської агресії на Донбасі Рінат Ахметов закликав працівників його підприємств та мешканців регіону гудіти проти терористів "ДНР", вийшовши на попереджувальний страйк.

"Я закликаю всі трудові колективи вийти завтра на попереджувальний протест за місцем роботи. Цей мітинг розпочнеться завтра опівдні з гудка, який пролунає на всіх підприємствах Донбасу. На підтримку миру! Проти кровопролиття!", — сказав Ахметов в екстреному зверненні.

"В англійській мові є гарне слово enabler. Воно означає того, хто щось робить можливим. Якби Рінат тоді дав трішки іншу команду своїм тітушкам та силовикам, то "руська весна" на Донбасі закінчилася б тим самим, чим вона закінчилася в Харкові та Запоріжжі. Рінат є ключовим enabler-ом цієї війни. Він один із небагатьох, хто міг би її не допустити", – йдеться у публікації.

Дейнега наголосив, що ніякі благодійні проєкти його фонду це не змиють і не компенсують. Він нагадав, що дуже важливо пам’ятати та не пробачати, "розмінюючи свою совість на гуманітарку".

Зауважимо, що з ювілеєм олігарха традиційно привітав журналіст Дмитро Гордон, наголосивши, що шлях становлення Ахметова був "непростим".

"Ти досяг успіху не завдяки, а всупереч. Живучи в донецькому селищі у 20-метровому будиночку з батьками і братом, де доводилося спати на підлозі, Рінат Ахметов зробив себе сам. Головне багатство будь-якої країни – люди. Ти особисто щодня робиш Україну сильнішою і наближаєш нашу перемогу. Стільки, скільки за багато років ти зробив Україні й українцям добра, не зробив ніхто. Скільки людей урятував, скільки разів своїми руками відвів від України біду! Про тебе ще напишуть книжки й знімуть фільми", – написав Гордон в Instagram.

Примітно, що Ахметова привітав і ексдепутат Одеської міськради, колишній телеведучий на телеканалах, що пов'язують з Віктором Медведчуком, Дмитро Співак. Як повідомляє рух "Чесно", Співак у 2022 році жалівся на "американські біолабораторії" та виправдовував Путіна, якого нібито спровокували на "цей безумний крок".

Він назвав Ахметова особистістю глобального масштабу, людиною слова та справи, принципів та власного кодексу честі. Як і Гордон, Співак не забув наголосити, що Ахметов — людина, яка зробила себе сама.

Нагадаємо, структури, пов'язані з олігархом Рінатом Ахметовим здатні стояти за маніпуляціями, у результаті яких "Енергоатом" та "Укргідроенерго" не змогли продати заплановані обсяги електрики за ринковою ціною. Втрати можуть сягати ще 150 мільйонів.