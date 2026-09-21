"Ахметова хватило погудеть в гудок": известный блогер высказался по поводу поздравлений "царя Донбасса"

В свое время олигарх решил побыть "нейтральным"

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Волонтер, общественный деятель, основатель и в 2014—2020 годах руководитель БФ "Вернись живым" Виталий Дейнега прокомментировал поздравления известного украинского бизнесмена Рината Ахметова с 60-летием.

Своим мнением Дейнега поделился в соцсети. Он напомнил гудок "царя Донбасса" против оккупантов.

"Увидел в ленте несколько нейтральных или даже комплиментарных постов по поводу 60-летия Рината Ахметова. Это огорчает. Почему? Потому что я хорошо помню начало войны (я о 2014-м, если что)", – написал он.

Общественный деятель назвал олигарха "царем Донбасса", который контролировал всех, от силовиков до титушек, и посетовал, что тот "решил побыть нейтральным, надеясь, что при россиянах он станет еще более независимым от Киева". В результате этого решения Ахметова Украина потеряла значительную часть Донбасса, а "все, на что хватило Рината, это погудеть в гудок".

Справка: В апреле 2014 после начала российской агрессии на Донбассе Ринат Ахметов призвал работников его предприятий и жителей региона гудеть против террористов "ДНР", выйдя на предупредительную забастовку.

"Я призываю все трудовые коллективы выйти завтра на упреждающий протест по месту работы. Этот митинг начнется завтра в полдень с гудка, который прозвучит на всех предприятиях Донбасса. В поддержку мира! Против кровопролития!", — сказал Ахметов в экстренном обращении.

"В английском языке есть хорошее слово enabler. Оно означает того, кто что-то делает возможным. Если бы Ринат тогда дал немного другую команду своим титушкам и силовикам, то "русская весна" на Донбассе закончилась бы тем же, чем она закончилась в Харькове и Запорожье. Ринат является ключевым enabler-ом этой войны, он один из немногих, кто мог бы ее не допустить", – говорится в публикации.

Дейнега подчеркнул, что никакие благотворительные проекты его фонда этого не смоют и не компенсируют. Он напомнил, что очень важно помнить и не простить, "разменивая свою совесть на гуманитарку".

Заметим, что с юбилеем олигарха традиционно поздравил журналист Дмитрий Гордон, отметив, что путь становления Ахметова был "непростым".

"Ты добился успеха не благодаря, а вопреки. Живя в донецком поселке в 20-метровом домике с родителями и братом, где приходилось спать на полу, Ринат Ахметов сделал себя сам. Главное богатство любой страны — люди. Ты лично каждый день делаешь Украину сильнее и приближаешь нашу победу. Столько, сколько за многие годы ты сделал Украине и украинцам добра, не сделал никто. Сколько людей спас, сколько раз своими руками отвел от Украины беду! О тебе еще напишут книги и снимут фильмы", – написал Гордон в Instagram.

Примечательно, что Ахметова поздравил и экс-депутат Одесского горсовета, бывший телеведущий на телеканалах, которые связывают с Виктором Медведчуком, Дмитрий Спивак. Как сообщает движение "Честно", Спивак в 2022 году жаловался на "американские биолаборатории" и оправдывал Путина, которого якобы спровоцировали на "этот безумный шаг".

Он назвал Ахметова личностью глобального масштаба, человеком слова и дела, принципов и кодекса чести. Как и Гордон, Спивак не забыл подчеркнуть, что Ахметов — человек, сделавший себя сам.

Напомним, структуры, связанные с олигархом Ринатом Ахметовым, способны стоять за манипуляциями, в результате которых "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" не смогли продать запланированные объемы электричества по рыночной цене. Потери могут достигать еще 150 миллионов.