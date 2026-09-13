"Якби Україна...": у Трампа назвали дивну причину, чому війна ще не закінчилася

У Вашингтоні нібито вважають, що ключ до подальшого розвитку подій зараз перебуває в руках Києва

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Спеціальний посланник президента США Джаред Кушнер, який нещодавно був в Україні та був у Москві на переговорах, зробив абсурдну заяву про укладання угоди про припинення війни.

На його думку, для укладання цієї угоди не вистачає лише згоди України відмовитись від своїх територій, які вимагає російський голова Володимир Путін. Про це він заявив під час виступу під час щорічного форуму YES у Києві, що відбувся 12 вересня.

Кушнер також заявив, що у Штатах вже підготували ключову частину мирної угоди, але її підписання затримується нібито через небажання Києва йти на "поступки".

"Президент Путін окреслив свою лінію того, чого він хоче досягти. Якби Україна захотіла відійти до цієї лінії, ми б уже мали зібрану решту угоди. Але Україна зараз не хоче цього робити. І наша робота як посередників полягає в тому, щоб знайти креативне рішення, яке не суперечитиме їхнім (України – ред.) бажанням, допоможе досягти мети і при цьому змусить Росію завершити конфлікт так, щоб обидві сторони змогли рухатися вперед у системі, яка унеможливить повторення подібного", — було сказано під час виступу спецпосланця.

Крім того, Кушнер сказав, що посередники повинні відшукати "креативне рішення", яке дасть можливість заморозити конфлікт. Водночас він вважає, що питання територій має вирішуватись, у тому числі, з урахуванням обстановки на полі бою.

Також важливий факт, що Кушнер намагався уникати формулювань про вчинення Росією геноциду на території України, натомість кажучи про втрати з двох сторін.

За словами спецпредставника, і Київ та нібито Москва мають "твердий намір" завершити війну.

"Принаймні зараз вони (росіяни – ред.) говорять правильні речі – що хочуть обговорити спосіб якось це вирішити. Президент Зеленський, судячи з того, що ми бачили, має рішучий намір. І, судячи з того, що ми чули, президент Путін теж цього прагне. Нам просто потрібно знайти правильну формулу, яка влаштує всіх", — сказав він.

Джаред Кушнер із Володимиром Зеленським. Київ, 6 вересня 2026 року. Фото: Білий дім

Джаред Кушнер також запропонував наголосити на бізнес-інтересах "економічному процвітанні" після завершення бойових дій замість того, щоб порушити питання відповідальності Росії за її агресію.

Показовим та іронічним був момент, коли у Києві пролунав сигнал повітряної тривоги, саме в той момент, коли Кушнер розмірковував про готовність глави Кремля до переговорів щодо завершення війни.

До речі, часто відвідувати Україну спецпосланець не планує надалі.

"Ми не прихильники показової дипломатії. Ми робимо те, що потрібно, по телефону чи через Zoom… Я б хотів приїхати тоді, коли настане мир".

Хто такий Джаред Кушнер і що про нього відомо

Джаред Кушнер народився 10 січня 1981 року у забезпеченій єврейській родині у Нью-Джерсі. Його батько був успішним забудовником. Джаред здобув освіту в Гарварді, а потім у Нью-Йоркському університеті.

У 2009 році Кушнер одружився з дочкою майбутнього президента США Іванкою Трамп. У них народилося троє дітей.

Джаред Кушнер та Іванка Трамп/2017

У 2016 році Джаред активно включився в політику Дональда Трампа і став фактично одним із ключових організаторів та стратегів його передвиборчої кампанії.

Після перемоги Трампа Кушнер отримав посаду його старшого радника. І одними з його ключових заслуг стали "угоди Авраама", підписані 2020 року у Вашингтоні. Вони відкрили шлях до нормалізації відносин між Ізраїлем та низкою арабських держав.

Джаред Кушнер

ЗМІ зазначали, що без його особистих зусиль, нетипових рішень та прямого доступу до Трампу аналогічні угоди могли б виявитися неможливими.

"Він — надійний радник протягом усієї кампанії та перехідного періоду. Я пишаюся, що він займає ключову керівну роль у моїй адміністрації".

2021 року Кушнер пішов з адміністрації Білого дому і зосередився на бізнесі. Він став власником компанії Affinity Partners, орієнтованої на інвестиції на Близькому Сході, Ізраїлі та інших регіонах.

За оцінками ЗМІ, до 44 років статки Джареда перевищили мільярд доларів. Доходи Кушнера подвоїлися за роки президентства його тестя.

Далі Кушнер повернувся до зовнішньої політики і був залучений до переговорної групи щодо України, незважаючи на те, що він не має формальної посади.

У статті Financial Times зятя Трампа називають "general-policy fixer" — людиною, яку залучають до переговорів, коли потрібно просунути складні міжнародні угоди та знайти нестандартні рішення у важких ситуаціях.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про 5 історичних фото Яна Доброносова із зустрічі Віткоффа, Кушнера та Зеленського у Києві.