Трамп може втратити посаду ще до Нового року: Безсмертний назвав вирішальну дату

Чому після виборів його становище може змінитися

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Вибори у США можуть стати переломним моментом для Дональда Трампа. Після голосування розклад сил у Конгресі може змінитися, а це безпосередньо вплине на можливості президента ухвалювати рішення.

Таку думку в інтерв’ю "Телеграфу" висловив відомий політик та дипломат Роман Безсмертний: Трамп не дотягне до Нового року, – Безсмертний про наслідки виборів в США і переговори з Росією

Можливий імпічмент Трампа

За словами Романа Безсмертного, перемога демократів у Палаті представників може бути значно більшою, ніж прогнозували на початку року. Він очікує, що перевага може становити щонайменше 30 голосів.

"Тут за будь-яких умов буде перемога демократів в Палаті представників. Щобільше, вона буде дуже-дуже вражаючою. Якщо на початку цього року казали, що в Палаті представників демократи будуть мати перевагу 5-6 голосів, 10, то зараз можу сказати: перевага буде не менше 30 голосів", — заявив Безсмертний.

Водночас, на його думку, демократи можуть отримати перевагу і в Сенаті. За словами дипломата, нині ситуація у кількох штатах залишається нестабільною.

"Тому що республіканці просто масово повалилися через політику Дональда Трампа. І всі нині очікують, що навіть Сенат демократи можуть взяти, тому що на початку року казали, що максимум це 50 на 50. А зараз вже видно, що є п'ять штатів, де якщо ситуація схилиться на бік демократів, то там перевага буде в районі 10, а може, навіть 12 голосів. Це такі штати, як Мен і навколо. Там ситуація хитається. І тому все буде залежати буквально від дня виборів, як проголосують за сенаторів", — зазначив дипломат.

Саме такий результат, за словами Безсмертного, може стати підставою для початку процедури імпічменту.

"Палата представників і так його запустить. А для того, щоб прийняти рішення, треба, 68 чи 69 голосів, залежно від того, який склад Сенату. Тобто і там може скластися. Тому що серед республіканців маса людей, які дивляться на Трампа косо", — підкреслив Безсмертний.

Він припускає, що навіть за відсутності такої переваги демократів процес може розпочатися. У такому разі, вважає дипломат, Трамп зіткнеться з блокуванням своїх рішень через Конгрес.

"Але якщо навіть не буде такої переваги, як я кажу, все одно запуститься процес імпічменту. Трамп не зможе впливати на ситуацію, бо демократи його просто блокуватимуть через Конгрес. Тому його роль зведеться просто до ролі статиста. На кожен його крок будуть рішення Конгресу з блокуванням його дій", — наголосив дипломат.

Роман Безсмертний вважає, що за такого сценарію Трамп поступово втратить вплив на політичний процес.

"І Трамп стає кривою-кривою качкою, яка буде кульгати на обидві ноги, а Конгрес перебере на себе функцію управління процесом. І якщо динаміка збережеться, у мене сумніву немає, що процедуру імпічменту буде запущено. А якщо Трамп ще декілька дурниць зробить до 3 листопада, а це легко спрогнозувати, то він навряд чи дотягне на посаді президента до Нового року", — заявив він.

Що буде, якщо президентом стане Венс

Можливий імпічмент Трампа має й інший аргумент проти: замість нього президентом може стати Джей Ді Венс, який за оцінкою його опонентів, не буде кращим президентом.

"Аргумент, який використовують, щоб не чіпати Трампа, що Венс не кращий. Він-то не кращий, але одна справа, коли він другий номер, і зовсім інша, коли він стане першим номером. Не треба це вимірювати однаково", — зазначив Безсмертний.

Він наголошує на ролі Конгресу, який у разі перемоги демократів також впливатиме на ситуацію.

"По-друге, Венс-то буде перший номер, але ж Конгрес демократичний! Його так само поставлять куди потрібно через Конгрес".

Дональд Трамп та Джей Ді Венс

Чим республіканці відрізняються від демократів

Говорячи про можливі наслідки для України, Безсмертний порівняв підходи республіканців і демократів до підтримки Києва.

"Республіканці кажуть в лоб: "Нам все одно, що у вас там відбувається, платіть гроші — будемо постачати зброю". А демократи будуть розказувати, що все "good", але мало того, що будуть "волинити" ситуацію, та ще й одну руку за спиною прив'яжуть. Є свої плюси, свої мінуси", — сказав Безсмертний.

На його думку, Україні потрібен американський президент, який поєднував би рішучість республіканця та готовність діяти без затягування.

"Україні потрібен президент типу Джорджа Буша. Такого типу людина, яка з одного боку рішуча, як республіканець, консерватор, а з іншого боку резину не розтягує, як роблять це демократи. Вони багато говорять, але мало роблять. Республіканці більше мовчать, але дуже дієві. Ну хіба що з Трампом ми потрапили в ситуацію, яка є нетиповою для республіканського президента", — пояснив дипломат.

За словами Безсмертного, цілий ряд республіканський президентів США в історії демонструвала чітку позицію, тоді як демократи, на його думку, роблять акцент на словесній підтримці та допомозі з одночасним прагненням утримувати ескалацію.

"Принцип дуже простий, так званої контрольованої ескалації", — додав він.

Чи потрібен Трампу успіх у переговорах

Безсмертний також відповів на тезу, що Трампу до виборів нібито потрібно продемонструвати певні успіхи на російсько-українському треку.

На його думку, для США важливий не стільки сам переговорний процес, скільки відносини з Україною.

"Що потрібно США? Не успіх на переговорному треку. Еліта, істеблішмент американський, вони вже розуміють, що справа не в Україні, а справа в Росії. Але Трамп не може вибудувати відносини з Україною. І не через те, що він не бачить реальну ситуацію, а через те, що грає на боці Путіна. Ось що дратує", — наголосив Безсмертний.

Він також згадав низку ситуацій, які, за його словами, викликають роздратування в американців. Серед них дипломат назвав інформацію про оплату весілля Дональда Трампа-молодшого російським олігархом Кремльовим та публікацію "Нью-Йоркера" про діяльність Кушнера і Віткоффа під час переговорів із Росією та Іраном.

"Це дратує американців. Дратує топтання Трампа по Конституції, законах. От зараз прийняли закон (про санкції авторства Ліндсі Грема. — Ред.) І якби зараз Трамп ввів санкції проти Росії та проти тих, хто торгує з Росією, це б дало йому плюс", — зазначив дипломат.

На запитання, чи може Трамп запровадити такі санкції, Безсмертний відповів скептично.

"Навряд чи він їх буде вводити. Я не бачу цього в нинішніх умовах. І це ж треба підписати ще закон. А підписав, завтра прийдуть, скажуть: "Застосовуй!" А він що? Положив кулемет в кущах і сам спить. Так воно й буде".

Водночас Безсмертний ще раз наголосив, що для України ключовим питанням він вважає саме відносини з Вашингтоном, а не перспективи переговорів із Росією.

"Тому тут важливий не стільки сам трек переговорний, (бо перспектив конструктиву чекати від Росії годі), скільки важливі відносини США з Україною. Ось оце біда. Трамп просто руйнує ці відносини. Руйнує, тому що у нього суб'єктивно негативне ставлення і до Зеленського, і до України в цілому", — підсумував дипломат.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Трамп намагається зупинити удари по НПЗ Росії.