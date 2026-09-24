Для школярів проводять конкурс творчих робіт про козацтво, найкращі виставлять в Музеї Гончара, - Гнат Коробко

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В Україні розпочався Всеукраїнський конкурс творчих робіт "Я – Мамай" для школярів. Учасникам пропонують переосмислити традиційний образ відомої картини Козак Мамай та створити сучасну інтерпретацію. Про це повідомив Гнат Коробко, меценат і співавтор освітнього проєкту "Знай свою Україну", який організовує конкурс.

"Козак Мамай – один із найвідоміших образів української народної культури. Його зображення були поширені в українських оселях: мамаїв можна було побачити на полотнах, які розміщували поруч з іконами, а також на печах, стінах, скринях та інших предметах. Конкурс "Я — Мамай", який стартував 15 вересня, пропонує школярам подивитися на цей образ крізь призму сучасності – яким міг би бути цей козак сьогодні? Можливо, він захищає Україну, волонтерить або рятує життя тощо. Учасники також можуть зобразити себе, маму, тата чи друга як символ того, що Мамай живе в кожному з нас", — розповів Гнат Коробко.

Меценат зазначив, що 20 найкращих робіт представлять на виставці в Національному центрі народної культури "Музей Івана Гончара" в Києві.

"20 найкращих, за оцінками журі, робіт представлять на виставці в Музеї Івана Гончара. Автори ще 30 кращих робіт отримають великий постер із зображенням картини "Козак Мамай. Кримський Запорожець" кінця XVIII — початку XIX століття зі збірки Музею. Зворот постера буде підписаний одним з українських військових", — зазначив Гнат Коробко.

Він розповів, що прийом творчих робіт триватиме до 9 жовтня. 15 жовтня будуть оголошені результати. А виставка робіт переможців у Музеї Івана Гончара відбудеться з 2 по 29 листопада.

На конкурс приймаються роботи, які мають розмір А3, відповідають тематиці та меті конкурсу, створені школярами власноруч у фізичному форматі (цифрові версії не розглядаються). Вони можуть бути виконані у будь-якій класичній чи авторський техніці: малюнок, вишивка, колаж тощо. Прийом заявок на участь відбувається через Google-форму.

Організаторами конкурсу виступили освітній проєкт "Знай Свою Україну", який об’єднує Благодійний фонд "КОЛО" та Національний центр народної культури "Музей Івана Гончара", за підтримки мецената Гната Коробка.