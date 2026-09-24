Звичайний сарай перетворили на затишний будинок: що всередині та як він виглядає (фото)

Всередині є ванна кімната та затишна зона відпочинку

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Українка показала невеликий гостьовий будинок, який облаштувала на території свого заміського житла. Цікаво, що спочатку окрему споруду взагалі не планували використовувати для проживання — за задумом там мав бути звичайний сарай.

Чому власники вирішили змінити призначення будівлі дівчина розповіла в інтерв'ю блогерці Іванці Дячук.

Як сарай став окремим будинком

Про облаштування будиночка українка розповіла у відео, показавши його інтер'єр та територію навколо. За її словами, це вже третя будівля на ділянці, але спочатку ніхто не планував робити з неї повноцінний будинок.

За початковими кресленнями споруда мала бути сараєм. Тому про великі вікна, складне планування чи комфортне опалення тоді навіть не йшлося. Під час будівництва, однак, виникла несподівана ситуація: у робітників залишився будівельний матеріал, і вони вирішили зробити споруду значно вищою.

Гостьовий будиночок

"Це третя будівля тут, це такий, як зараз ми вже називаємо його, гостьовий будинок, але це мав бути сарай. Просто тут та сама історія, коли будівельники вирішили, що він має бути вдвічі вищий, хоча ми давали їм креслення", — розповідає власниця.

Для сараю така висота виявилася фактично зайвою. Тож замість того, щоб залишити приміщення господарським, власники почали думати, як використати додатковий простір.

Чому маленький будинок виявився зручним

Гостьовий будинок вийшов компактним, тому його легко опалювати. Власниця каже, що це особливо відчулося взимку, коли температура на вулиці була дуже низькою.

Для обігріву встановили норвезьку дров'яну піч, яка швидко нагріває приміщення.

Пічка

"Він маленький, що стратегічно було правильно, тому що от цієї зими, коли були сильні морози, його легко протопити. І тут за півгодини вже можна у футболці знаходитись", — розповідає українка.

Для стін використали піноблок, який уже був у власників, а дах, підлогу та стелю зробили з дерева.

Стеля з дерева

Вікна та вихід додали вже згодом

Початкове призначення будівлі вплинуло і на її планування. Коли її будували як сарай, у приміщенні не передбачали нормальних вікон — залишили лише невеликий вентиляційний отвір.

Після зміни задуму довелося додавати вікна вже з урахуванням того, що будинок має бути комфортним для відпочинку.

З одного боку споруди відкривається гарний краєвид, тому там облаштували вікна. Під ними власниця зробила клумби, які починають квітнути ще ранньою весною.

Вікно з краєвидом

Інший вихід веде до саду — біля нього можна поставити шезлонг або стілець і відпочивати просто неба.

Усередині облаштували все необхідне

Попри невелику площу, у гостьовому будинку вдалося розмістити все необхідне для комфортного перебування. Тут є ванна кімната, зручний диван, кухонна зона з мийкою та робочою поверхнею, а також місця для зберігання речей.

Інтер'єр будиночка

Інтер'єр облаштовували поступово, підбираючи окремі предмети вже під готовий простір. Наприклад, велику шафу власниця знайшла в Нідерландах.

Окрему зону ванної кімнати вже відділили від решти простору за допомогою текстилю. За словами власниці, таке рішення допомагає зробити інтер'єр легшим, однак надалі вона хоче додати більше приватності.

У майбутньому замість текстильної перегородки планують встановити розсувні двері з березовим шпоном. Вони мають чіткіше відокремити ванну кімнату від основної частини будинку.

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