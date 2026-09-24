Не викидайте старі журнали: як за допомогою скотчу дати їм друге життя (відео)

За допомогою підручного засобу та старого журналу можна створити справжній шедевр

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Стопки старих глянцевих журналів часто припадають пилом на антресолях, відправляються в макулатуру або просто у сміття. Не поспішайте з ними розлучатися.

Яскраві сторінки з різнобарвним друком, рекламними розворотами та фотографіями – це готовий художній матеріал. У мережі завірусилося відео, на якому художник за допомогою старого журналу та скотчу робить витвір мистецтва. Цей вид творчості називається Tape art (скотч-арт).

В одному з його різновидів (як показано на відео) скотч ретельно наклеюють на необхідний фрагмент журналу, а потім виривають стрічку разом із папером. Ці клаптики потім використовують для створення свого шедевра.

Що таке Tape art?

Tape art (від англійського tape — стрічка, скотч та art — мистецтво) — це сучасний напрямок молодіжного та візуального мистецтва, в якому клейка стрічка використовується як основний або допоміжний матеріал для створення картин, інсталяцій, портретів та декоративних панно.

Спочатку скотч-арт зароджувався як вуличний стріт-арт (художники заклеювали стіни будівель кольоровим чи пакувальним скотчем), але згодом техніка перекочувала у студії, галереї та інтер’єрний дизайн.

Коли йдеться про поєднання скотч-арту та старих журналів, техніка набуває унікального гібридного характеру:

Глянцеві сторінки використовуються як основа аплікацій, фонових текстур або мозаїки.

Прозорий, кольоровий або малярський скотч фіксує елементи, створює графічні контури, об’єм, захищає поверхню та надає роботі характерного індустріального блиску.

Чому Tape art став таким популярним?

Доступність матеріалів: Вам не потрібні професійні полотна, дорогі фарби чи пензлі. Все необхідне знайдеться вдома: стопка журналів, що набридли, канцелярський ніж, ножиці й рулон звичайного або кольорового скотчу.

Вам не потрібні професійні полотна, дорогі фарби чи пензлі. Все необхідне знайдеться вдома: стопка журналів, що набридли, канцелярський ніж, ножиці й рулон звичайного або кольорового скотчу. Екологічність та ресайклінг: Тренд на усвідомлене споживання та апсайклінг (вторинне використання речей) знаходиться на піку. Створення мистецтва з того, що мало стати сміттям, допомагає знизити вуглецевий слід і проявити турботу про екологію.

Тренд на усвідомлене споживання та апсайклінг (вторинне використання речей) знаходиться на піку. Створення мистецтва з того, що мало стати сміттям, допомагає знизити вуглецевий слід і проявити турботу про екологію. Унікальна естетика: Глянець журналів дає неймовірну різноманітність фактур – від м’яких градієнтів до різких друкарських шрифтів.

Глянець журналів дає неймовірну різноманітність фактур – від м’яких градієнтів до різких друкарських шрифтів. Простота на старті та простір для експериментів: У цій техніці неможливо "зіпсувати полотно" помилковим мазком. Помилки легко виправити, переклеївши скотч або додавши новий шар паперу. При цьому творити в стилі Tape art можуть як новачки, так і професійні дизайнери.

Зазначимо, у мережі можна знайти чимало цікавих знахідок, серед яких навіть колекційні та унікальні речі. Так, наприклад, в Україні продають старі журнали Playboy.