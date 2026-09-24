Не викидайте старі журнали: як за допомогою скотчу дати їм друге життя (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
За допомогою підручного засобу та старого журналу можна створити справжній шедевр
Стопки старих глянцевих журналів часто припадають пилом на антресолях, відправляються в макулатуру або просто у сміття. Не поспішайте з ними розлучатися.
Яскраві сторінки з різнобарвним друком, рекламними розворотами та фотографіями – це готовий художній матеріал. У мережі завірусилося відео, на якому художник за допомогою старого журналу та скотчу робить витвір мистецтва. Цей вид творчості називається Tape art (скотч-арт).
В одному з його різновидів (як показано на відео) скотч ретельно наклеюють на необхідний фрагмент журналу, а потім виривають стрічку разом із папером. Ці клаптики потім використовують для створення свого шедевра.
Що таке Tape art?
Tape art (від англійського tape — стрічка, скотч та art — мистецтво) — це сучасний напрямок молодіжного та візуального мистецтва, в якому клейка стрічка використовується як основний або допоміжний матеріал для створення картин, інсталяцій, портретів та декоративних панно.
Спочатку скотч-арт зароджувався як вуличний стріт-арт (художники заклеювали стіни будівель кольоровим чи пакувальним скотчем), але згодом техніка перекочувала у студії, галереї та інтер’єрний дизайн.
Коли йдеться про поєднання скотч-арту та старих журналів, техніка набуває унікального гібридного характеру:
- Глянцеві сторінки використовуються як основа аплікацій, фонових текстур або мозаїки.
- Прозорий, кольоровий або малярський скотч фіксує елементи, створює графічні контури, об’єм, захищає поверхню та надає роботі характерного індустріального блиску.
Чому Tape art став таким популярним?
- Доступність матеріалів: Вам не потрібні професійні полотна, дорогі фарби чи пензлі. Все необхідне знайдеться вдома: стопка журналів, що набридли, канцелярський ніж, ножиці й рулон звичайного або кольорового скотчу.
- Екологічність та ресайклінг: Тренд на усвідомлене споживання та апсайклінг (вторинне використання речей) знаходиться на піку. Створення мистецтва з того, що мало стати сміттям, допомагає знизити вуглецевий слід і проявити турботу про екологію.
- Унікальна естетика: Глянець журналів дає неймовірну різноманітність фактур – від м’яких градієнтів до різких друкарських шрифтів.
- Простота на старті та простір для експериментів: У цій техніці неможливо "зіпсувати полотно" помилковим мазком. Помилки легко виправити, переклеївши скотч або додавши новий шар паперу. При цьому творити в стилі Tape art можуть як новачки, так і професійні дизайнери.
Зазначимо, у мережі можна знайти чимало цікавих знахідок, серед яких навіть колекційні та унікальні речі. Так, наприклад, в Україні продають старі журнали Playboy.