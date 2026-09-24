Для школьников проводят конкурс творческих работ о казачестве, лучшие выставят в Музее Гончара, - Игнат Коробко

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В Украине начался Всеукраинский конкурс творческих работ "Я — Мамай" для школьников. Участникам предлагают переосмыслить традиционный образ известной картины Казак Мамай и создать современную интерпретацию. Об этом сообщил Игнат Коробко, меценат и соавтор образовательного проекта "Знай свою Украину", который является организатором конкурса.

"Казак Мамай – один из известнейших образов украинской народной культуры. Его изображения были распространены в украинских домах: мамаев можно было увидеть на холстах, которые размещали рядом с иконами, а также на печах, стенах, сундуках и других предметах. Конкурс "Я – Мамай", который стартовал 15 сентября, предлагает школьникам посмотреть на этот образ сквозь призму современности – каким мог бы быть этот казак сегодня? Возможно, он защищает Украину, волонтёрит или спасает жизни. Участники также могут изобразить себя, маму, папу или друга как символ того, что Мамай живет в каждом из нас", – рассказал Игнат Коробко.

Меценат отметил, что 20 лучших работ представят на выставке в Национальном центре народной культуры "Музей Ивана Гончара" в Киеве.

"20 лучших, по оценкам жюри, работ представят на выставке в Музее Ивана Гончара. Авторы еще 30 лучших работ получат большой постер с изображением картины "Казак Мамай. Крымский "Запорожец" конца XVIII – начала XIX века из коллекции Музея. Обратная сторона постера будет подписана одним из украинских военных", — отметил Игнат Коробко.

Он рассказал, что прием творческих работ продлится до 9 октября. 15 октября будут объявлены результаты. А выставка работ победителей в Музее Ивана Гончара пройдет со 2 по 29 ноября.

На конкурс принимаются работы размером А3, которые соответствуют тематике и целям конкурса, созданные школьниками собственноручно в физическом формате (цифровые версии не рассматриваются). Они могут быть выполнены в любой классической или авторской технике: рисунок, вышивка, коллаж и т.д. Прием заявок на участие проходит через Google-форму.

Организаторами конкурса выступили образовательный проект "Знай Свою Украину", который объединяет Благотворительный фонд "КОЛО" и Национальный центр народной культуры "Музей Ивана Гончара", при поддержке мецената Игната Коробко.