Більше не Київ: Росія знайшла нову ціль терору в Україні (інфографіка)

Що відбувається на півдні України

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Одеса 18 вересня пережила одразу 20 повітряних тривог — більше, ніж будь-коли за одну добу оголошували в Києві від початку повномасштабної війни. Російські війська цього дня двічі вдарили по центру міста, є постраждалі та пошкодження.

Атаки на Одесу продовжилися і вночі, а сьогодні, 19 вересня, до обіду в місті вже пролунали сім сигналів повітряної тривоги. "Телеграф" розібрався, що відомо про російські удари та скільки тривог оголосили в Одесі за останні дні.

20 тривог і удари по центру міста

18 вересня російські війська двічі атакувала центральну частину Одеси.

Перше влучання сталося близько 16:02 — реактивний безпілотник вдарив по 11-поверховій адміністративній будівлі. На момент атаки люди перебували в укритті. Після влучання в будівлі виникла пожежа, яка охопила кілька поверхів.

Приблизно через пів години росіяни завдали повторного удару по цій самій будівлі. На той момент там уже працювали рятувальники, медики та інші оперативні служби, які ліквідовували наслідки першої атаки та допомагали постраждалим. Під час повторного удару поранення отримали двоє рятувальників. Загалом кількість постраждалих унаслідок атаки зросла до 11 людей, трьох із них госпіталізували..

Атака на Одесу 18 вересня. Фото: Одеська ОВА

Атака на Одесу 18 вересня. Фото: Одеська ОВА

У ніч проти 19 вересня атака на Одесу продовжилася. Росіяни пошкодили інфраструктуру та ту ж саму адміністративну будівлю, а частина міста й Одеського району залишилася без електропостачання.

Атака на Одесу в ніч на 19 вересня. Фото: Одеська ОВА

Навіть київський рекорд був меншим

20 тривог за одну добу — це показник, який перевищує навіть найвищу зафіксовану кількість сигналів у Києві.

27 серпня у столиці повітряну тривогу оголошували 13 разів. Це була найбільша кількість тривог за одну добу від початку повномасштабного вторгнення. Попередній максимум становив 12 сигналів за день — його зафіксували 1 березня 2022 року.

Рекордна кількість повітряних тривог у Києві. Інфографіка: ШІ "Телеграф"

Водночас зараз у столиці ситуація значно спокійніша. 18 вересня в Києві повітряну тривогу оголошували чотири рази за добу, а сьогодні, 19 вересня, в першій половині дня було вже три тривоги.

Для Одеси така кількість тривог особливо небезпечна через близькість до Чорного моря. Під час атак Повітряні сили неодноразово фіксували рух до Одещини ударних дронів і ракет саме з морського напрямку — у такому разі часу на реагування може бути небагато.

Київ атакують із маршрутами через інші регіони України. Поки повітряні цілі наближаються до столиці, українська ППО має можливість перехоплювати їх ще на підступах — частину збивають до того, як вони досягають міста.

Якою була ситуація в Одесі протягом тижня

Від початку тижня в Одеському районі повітряну тривогу оголошували щодня: 14 вересня — 5 разів, 15 вересня — 12, 16 вересня — 9, 17 вересня — 11, 18 вересня — 20.

Разом із тривогами 19 вересня за тиждень їхня кількість сягнула 65, а загальна тривалість становила 1 день 19 годин.

Кількість повітряних тривог в Одесі. Інфографіка: ШІ "Телеграф"

Раніше тривалі дронові атаки часто припадали саме на Київ. Повітряна тривога могла тривати годинами вночі та повторюватися протягом наступного дня.

Раніше "Телеграф" розповідав, що новенький ЖК потрапив під удар Росії в Одесі.