"Європейська Солідарність" відповіла Садовому: Сокільники – не територія Львова

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Львівський осередок партії "Європейська Солідарність" відповів на відкритий лист мера Львова Андрія Садового до Петра Порошенка. В "ЄС" порадили меру зосередитися на пробемах міста і поважати право на самоврядування інших громад. Зокрема, права Сокільницької громади вирішувати власне майбутнє.

"Сокільницька громада, Львівська обласна військова адміністрація та Міжнародний аеропорт "Львів" підписали меморандум про співпрацю і подальший розвиток летовища.Для розвитку аеропорту передбачена територія під майбутній вантажний термінал. Визначаються відповідні авіаційні обмеження. Сам аеропорт попросив суд залишити його позов щодо генерального плану Сокільників без розгляду, оскільки сторони перейшли до узгодження перспективного розвитку летовища", – йдеться в заяві "ЄС" Львівщини.

В партії наголосили, що саме так має працювати європейська країна: не через публічні ультиматуми однієї громади іншій, а через закон і пошук спільного інтересу.

"Сокільники — не територія Львова. Це окрема територіальна громада. З людьми, які тут живуть, обирають свою владу, сплачують податки і мають таке саме право визначати майбутнє своєї громади, як львів’яни — майбутнє Львова", – наголошують у партії.

"ЄС" нагадала, що Фонд Петра Порошенка пропонував профінансувати зруйнований росіянами музей Шухевича, але місто обрало інший шлях, і це право Львова.

"Тому сьогодні не доречно перетворювати розвиток двох сусідніх громад на чергову політичну війну. Аеропорт має розвиватися. Сокільники мають розвиватися. Львів має розвиватися. І ці три речення не суперечать одне одному", – заявила "ЄС" Львівщини.

В партії підкреслили, що "закон важливіший за політичний вплив і бізнес інтереси окремих чиновників". Велика громада не може диктувати меншій, як їй жити.

"Домовленості між громадою, обласною владою та державним аеропортом важать більше, ніж галасливий допис у соціальних мережах", – говориться у відповіді меру Львова.

Раніше мер Львова Андрій Садовий публічно звернувся до лідера "ЄС" Петра Порошенка, наполягаючи не підтримувати рішення Сокільників почати проєкт масштабної житлової забудови.