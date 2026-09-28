"Европейская Солидарность" ответила Садовому: Сокольники – не территория Львова

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Львовская ячейка партии "Европейская Солидарность" ответила на открытое письмо мэра Львова Андрея Садового Петру Порошенко. В "ЕС" посоветовали мэру сосредоточиться на проблемах города и уважать право на самоуправление других громад. В частности, права Сокольницкой громады решать собственное будущее.

"Сокольницкая громада, Львовская областная военная администрация и Международный аэропорт "Львов" подписали меморандум о сотрудничестве и дальнейшем развитии аэродрома. Для развития аэропорта предусмотрена территория под будущий грузовой терминал. Определяются соответствующие авиационные ограничения. Сам аэропорт попросил суд оставить без рассмотрения иск относительно генерального плана Сокольников, поскольку стороны перешли к согласованию перспективного развития аэродрома", – говорится в заявлении "ЕС" Львовщины.

В партии подчеркнули, что именно так должна работать европейская страна: не через публичные ультиматумы одной громады другой, а через закон и поиск общего интереса.

"Сокольники – не территория Львова. Это отдельная территориальная громада. С людьми, которые здесь живут, выбирают свою власть, платят налоги и имеют такое же право определять будущее своей громады, как львовяне — будущее Львова", – отмечают в партии.

"ЕС" напомнила, что Фонд Петра Порошенко предлагал профинансировать разрушенный россиянами музей Шухевича, но город избрал другой путь, и это право Львова.

"Поэтому сегодня неуместно превращать развитие двух соседних громад в очередную политическую войну. Аэропорт должен развиваться. Сокольники должны развиваться. Львов должен развиваться. И эти три предложения не противоречат друг другу", – заявила "ЕС" Львовщины.

В партии подчеркнули, что "закон важнее политического влияния и бизнес-интересов отдельных чиновников". Большая громада не может диктовать меньшей, как ей жить.

"Договоренности между громадой, областными властями и государственным аэропортом имеют больший вес, нежели громкое сообщение в социальных сетях", – говорится в ответе мэру Львова.

Ранее мэр Львова Андрей Садовый публично обратился к лидеру "ЕС" Петру Порошенко, призывая не поддерживать решение Сокольников начать проект масштабной жилой застройки.