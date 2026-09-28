Бульйон вийде смачним, як у бабусі. Який несподіваний продукт для цього потрібен

Один фрукт зробить страву смачнішою

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Для приготування бульйону майже всі господині використовують звичний набір овочів із моркви, цибулі, селери. Ідея додати в каструлю яблуко для багатьох звучить дивно. Проте цей кулінарний прийом активно використовували ще наші бабусі, а деякі господині застосовують і донині.

Як зазначається на польському кулінарному ресурсі Teraz Gotuje, яблуко в бульйоні допомагає зробити страву більш ароматною та більш збалансованою на смак.

Яблуко в бульйоні виконує одразу кілька завдань. Воно надає страві легкої кислинки та природної солодкості, пом'якшує смак жирних бульйонів, роблячи їх менш важкими, а ще допомагає збалансувати смак, якщо страву раптом пересолили.

Додавати яблуко в бульйон можна зі шкіркою або очищеним і варити разом із овочами. Але якщо в бульйоні вже багато моркви, додавати фрукт усе ж не варто, щоб страва не вийшла нудотною. А якщо важливо зберегти прозорість бульйону, яблуко краще вийняти заздалегідь, поки воно не почало розвалюватися і робити рідину каламутною.

Фото згенеровано ШІ ("Телеграф")

Яблуко знадобиться не лише в класичному бульйоні на курячому чи качиному м'ясі. Наприклад, терте яблуко сортів "Гала" чи "Джонаголд" у томатному супі замінить цукор і прибере агресивну кислоту помідорів, а сорт "Антонівка" стане чудовою добавкою до класичного борщу чи крем-супу з гарбуза.

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