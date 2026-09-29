"АТБ" має проблеми з поставками важливих засобів особистої гігієни: чого саме мало в магазинах

Мережа намагається забезпечити своїх покупців всім необхідним

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В "АТБ" через російські удари по логістичних центрах та складах виникли перебої з певними непродовольчими товарами. Більшість постачань побутової хімії зараз складаються лише з базових позицій (зокрема, туалетного паперу), тоді як вибір шампунів, дезодорантів та дитячих підгузків помітно скоротився.

Про це "Телеграфу" розповів працівник мережі "АТБ". За його словами, постачання побутових товарів помітно зменшилося.

"Мало возять, багато позицій випадає з хімії. Її возять загалом, але не в тій кількості. Наприклад, якщо привозять — багато туалетного паперу. А раніше було багато різновидів: там шампуні, дезодоранти тощо. Зараз цього поменшало. Десь памперси зникають, десь ще щось. Погані постачання з хімією, погані", — розповів наш співрозмовник.

До магазинів "АТБ" півтора тижня не завозять гречку

У мережі виникли перебої також з певними продуктами харчування. Зокрема, як повідомив працівник, вже півтора тижня в "АТБ" не завозять гречку. Водночас постачання інших круп, борошна та соняшникової олії стабільні.

Раніше "Телеграф" розповідав, як отримати ще більше знижок в "АТБ". Покупці часто не звертають на це увагу.

Нагадаємо, міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький розповів у бліцінтерв’ю "Телеграфу", що дефіциту продуктів харчування в Україні через російські удари не буде, проте ціни можуть зрости.