Почему в "АТБ" нет Coca-Cola и Pepsi? Работник раскрыл истинную причину

Сеть работает над тем, чтобы удовлетворить спрос

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В последнее время покупатели "АТБ" часто сталкиваются с отсутствием "Кока-Колы" и "Пепси-Колы" на полках. Однако причина не в том, что напиток не завозят в магазины.

Как рассказал "Телеграфу" работник "АТБ", Coca-Cola завозят в супермаркеты. Однако ее очень быстро разбирают из-за высокой покупательской активности, поэтому на полках часто пусто. Наш источник уточнил, что есть поставки двухлитровой "колы" зеро и "Кока-Колы" в бутылках объемом 1,25 литра, также завозят литровую "Пепси". И все же напитков часто нет в продаже.

При этом объемы поставок меньше, чем были раньше. В сети распределяют "колу" по разным супермаркетам. В то же время, спрос на Coca-Cola вырос: люди покупают ее активнее после временного отсутствия напитка на полках.

"Сейчас покупательская активность на "колу" выросла, потому что ее не было. А потом все набросились: о "кола", "кола". И ее выгребли. Хотя привезли ее тоже хорошо, на все магазины", — пояснил сотрудник "АТБ".

По его словам, хотя завозы Coca-Cola регулярны, люди покупают ее больше. Не по одной бутылке, а по пять или шесть, про запас. Поэтому она быстро кончается. Однако, говорит работник сети, "кола" уже в пути, напиток снова появится на полках супермаркетов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как в "АТБ" решили вопрос поставок "Кока-Колы" после российского удара по производственным объектам компании Coca-Cola на Киевщине в сентябре. Откуда его теперь завозят.