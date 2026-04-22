Зінченко заявив про голодування: як він змінився та що відбувається зі справою Фаріон

Адвокати паралельно наполягають на відновленні слідства

Суд у справі Фаріон триває — підсудний В'ячеслав Зінченко знову оголосив голодування. За його словами не споживає ані їжі, ані води з 17 квітня, тобто на момент засідання — 5 днів.

Що потрібно знати:

Зінченко заявив про голодування та просить відкласти засідання

Підсудний каже, що втрачає близько 1 кг на день

Це вже друге голодування за час перебування під вартою

Захист подав клопотання про відновлення слідства

Проте офіційна дата початку голодування — 20 квітня, зауважує "Супільне.Львів". "Щодня я скидаю плюс-мінус по кілограму", — каже Зінченко і зауважує, що через це почувається погано та просить відкласти засідання.

Зауважимо, попри розповсюджену думку, що без води людина здатна протягнути лише кілька днів, при комфортних умовах та стабільній середній температурі, вижити без води або з мінімальною кількістю можна близько тижня. Зазначимо, що під час голодування підсудного, з огляду на його статуру, втрата 5 кілограмів має бути помітною.

Зінченко у липні 2024/ Джерело: bbc.com

Зінченко у вересні 2024/ Джерело: Львівич

Це не перше голодування Зінченка

В’ячеслав Зінченко перебуває під вартою вже понад 21 місяць — з 25 липня 2024 року. У березні 2026 року підсудний оголошував голодування, мотивуючи це незадовільними умовами та зникненням його спортивного інвентарю.

В'ячеслав Зінченко 13 лютого 2025 року/ Фото: Перший Західний

В'ячеслав Зінченко в червні 2025 року/ Фото: Суспільне.Львів

Що відомо про стан справи

22 квітня захист В’ячеслава Зінченка подав кілька клопотань. Адвокат Володимир Вороняк заявив про можливі істотні порушення права на захист, просив відновити судове слідство, зобов’язати обвинувачення відкрити всі матеріали та надати більше часу для їх вивчення. Адвокат Ігор Сулима подав клопотання про відновлення судового слідства для долучення висновку психолого-лінгвістичної експертизи. Раніше, 17 квітня, він же заявляв відвід суддів, але суд його відхилив.

Досудове розслідування у справі про вбивство Ірини Фаріон наразі завершене, наразі триває судовий розгляд по суті, під час якого досліджують речові докази та допитують свідків. У 2026 році засідання вже переносились через неявку адвокатів підсудного. Зінченку інкримінують умисне вбивство за мотивами національної нетерпимості (ч. 1 ст. 115 КК України), що передбачає покарання до довічного позбавлення волі. Підсудний перебуває під вартою.

В'ячеслав Зінченко в січні 2026 року/ Фото: Суспільне Львів

В'ячеслав Зінченко 22 квітня 2026 року/ Фото: Суспільне Львів

