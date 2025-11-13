У справі про вбивство Фаріон новий свідок. Що ще дивного з'ясувалося про Зінченка (відео)

Господиня квартири, яку орендував Зінченко, здивувала суд новими подробицями

У Львові відбулось чергове засідання у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. Під час допиту свідків з'явилась нова дивна інформація про підозрюваного В'ячеслава Зінченка.

Свідка, у якої Зінченко орендував квартиру у Львові розповіла, що телефоном чула нібито іншу людину. "Мене вразило, коли був дзвінок, голос був старшого мужчини років 55, чіткий український такий тон. Ну і що мене вразило, заходить молодий хлопчина, у нього лице таке ще запам'ятала, прищаве було, знаєте, тільки на перехідний вік. А по голосу в телефоні був зовсім старший голос", — каже вона в суді.

Заселився юнак 18 липня, а виселився вже 20, хоча квартира була заброньована та оплачена до 21 липня. Ще один факт, на який звернула увагу свідка — після виселення в квартирі було дуже чисто, що її здивувало. Вона зізналась — переживала, коли заселяла юнака, щоб не було проблем із вечірками. Зауважила також, що ключ він повернув, коли вони були не у Львові.

Зінченко в суді продовжив поводити себе дивно. Зокрема — вирішив посміятися та ставив з "акваріума" питання свідкам. Суд вирішив тримати В'ячеслава Зінченка під вартою без можливості внесення застави до 12 січня.

Вбивство Фаріон — що відомо

19 липня 2024 року біля свого будинку у Львові застрелили мовознавицю Ірину Фаріон. Вона померла в лікарні від отриманих травм. 25 липня поліція затримала 18-річного В’ячеслава Зінченка у Дніпрі за підозрою у вбивстві.

Суд взяв його під варту без права застави. Йому інкримінують умисне вбивство з мотивів національної нетерпимості та незаконне володіння зброєю. Під час розслідування проведено понад 60 експертиз і допитано понад 1500 свідків. Обвинувальний акт передали до суду 26 грудня 2024 року, триває розгляд справи.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на місці вбивства мовознавиці хочуть встановити меморіал. Торік її ім'ям назвали вулицю.